Ford: rappelle près de 700 000 véhicules aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 12:40









(Zonebourse.com) - Ford annonce le rappel de 694 271 véhicules aux États-Unis : les injecteurs sont susceptibles de se fissurer et de laisser s'échapper du carburant dans le compartiment moteur pouvant entraîner un incendie.



La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), une agence gouvernementale des États-Unis, précise que le rappel concerne les Bronco Sport 2021-2024 et Escape 2020-2022 équipés de moteurs 1,5 L.



L'agence estime que 0,3 % des véhicules rappelés présentent effectivement le défaut.





Valeurs associées FORD MOTOR 11,560 USD NYSE -2,78%