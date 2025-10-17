Ford rappelle près de 625 000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés à l'affichage de la caméra et aux ceintures de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N rappelle près de 625.000 véhicules aux Etats-Unis en raison de problèmes liés aux ceintures de sécurité et à l'affichage de la caméra de recul, a indiqué vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel des ceintures de sécurité concerne 332.778 véhicules Ford Mustang, tandis que le rappel du problème d'affichage de la caméra couvre 291.901 camions F-250, F-350 et F-450 super duty, selon les avis de la NHTSA.