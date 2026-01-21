Ford rappelle plus de 119 000 véhicules américains en raison d'un risque d'incendie lié au chauffe-moteur, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Ford Motor F.N rappelle 119 075 véhicules aux Etats-Unis car le chauffe-moteur peut se fissurer et laisser échapper du liquide de refroidissement, ce qui peut provoquer un court-circuit et augmenter le risque d'incendie lorsque le chauffe-moteur est branché, a déclaré mercredi la National Highway Traffic Safety Administration.

Le rappel concerne certains véhicules Focus, Escape, Explorer et Lincoln MKC, a précisé l'agence.

Les propriétaires sont invités à ne pas brancher leur chauffe-bloc jusqu'à ce que les véhicules soient réparés, a indiqué la NHTSA, ajoutant que les concessionnaires remplaceront gratuitement les chauffe-blocs.