 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford rappelle plus de 119 000 véhicules américains en raison d'un risque d'incendie lié au chauffe-moteur, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Ford Motor F.N rappelle 119 075 véhicules aux Etats-Unis car le chauffe-moteur peut se fissurer et laisser échapper du liquide de refroidissement, ce qui peut provoquer un court-circuit et augmenter le risque d'incendie lorsque le chauffe-moteur est branché, a déclaré mercredi la National Highway Traffic Safety Administration.

Le rappel concerne certains véhicules Focus, Escape, Explorer et Lincoln MKC, a précisé l'agence.

Les propriétaires sont invités à ne pas brancher leur chauffe-bloc jusqu'à ce que les véhicules soient réparés, a indiqué la NHTSA, ajoutant que les concessionnaires remplaceront gratuitement les chauffe-blocs.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,280 USD NYSE -2,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank