Ford rappelle environ 1,4 million de camionnettes en raison d'un problème de changement de vitesse, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La NHTSA a commencé à enquêter sur les camions F-150 2015-2017 équipés de transmissions 6R80 en mars de l'année dernière

* Ford attribue le dysfonctionnement à la chaleur et aux vibrations qui dégradent les connexions des capteurs

* Des signaux de capteur incorrects peuvent déclencher des rétrogradations soudaines, selon la NHTSA

(Réécriture, ajout du contexte au paragraphe 4 et de détails au paragraphe 5)

Ford F.N rappelle environ 1,4 million de camionnettes F-150 aux États-Unis à la suite d'une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sur des rapports faisant état de rétrogradations inattendues, a déclaré l'organisme de réglementation vendredi.

La NHTSA a déclaré que Ford était au courant de deux blessures "potentiellement" liées et d'un accident, et que les concessionnaires mettraient à jour le logiciel du module de contrôle du groupe motopropulseur pour remédier à la situation.

Au début de l'année, l'autorité de régulation avait élargi une enquête de sécurité sur ce problème. Une évaluation préliminaire a été ouverte pour la première fois en mars de l'année dernière, après avoir reçu des plaintes concernant les pick-up F-150 2015-2017 équipés de la transmission "6R80".

Ford avait précédemment déclaré que le problème pouvait être dû à l'usure des connexions électriques au fil du temps en raison de la chaleur et des vibrations, entraînant une perte de signal du capteur de gamme de la transmission.

L'organisme de réglementation a déclaré que des signaux incorrects pouvaient entraîner une rétrogradation involontaire.