Ford rappelle 4,3 millions de véhicules américains en raison d'un problème logiciel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Ford et du contexte dans les paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

Ford Motor F.N a déclaré jeudi qu'il rappelle 4,3 millions de camionnettes et de SUV aux États-Unis parce qu'une erreur logicielle peut entraîner le non-fonctionnement des freins de remorque et la défaillance des feux extérieurs.

Le constructeur automobile américain a précisé que le rappel concernait les modèles F-150 2021 à 2026, F-250 SD 2022-2026, Lincoln Navigator, Expedition, Maverick ainsi que certains véhicules Ranger et E-Transit.

Lors du tractage d'une remorque, le module intégré de la remorque peut perdre la communication avec le véhicule, ce qui peut entraîner une perte des feux de freinage et des clignotants, ou une perte de la fonction de freinage. Ford résoudra le problème par une mise à jour logicielle en direct.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que des feux de remorque ou des freins qui ne fonctionnent pas peuvent réduire la capacité du conducteur à contrôler la remorque, ce qui augmente le risque d'accident.

Ford a déclaré avoir connaissance de 407 incidents susceptibles d'être liés au problème du rappel.

Ford et la NHTSA ont discuté de la question lors d'une réunion mensuelle en décembre et Ford a rouvert son enquête en janvier en tenant compte de l'avis de la NHTSA.

Ford a déclaré n'avoir connaissance d'aucun accident lié au problème du rappel.

La société a indiqué que le problème pouvait entraîner l'arrêt de la communication entre la remorque et le véhicule, ce qui se produit généralement lors du premier démarrage du véhicule.