Ford publie des résultats décevants au T4

Ford F.N a fait état mardi d'un bénéfice ajusté en recul d'environ 50% au quatrième trimestre, une baisse attribuée en partie aux coûts plus élevés qu'attendu découlant de l'incendie subi par un fournisseur, tout en communiquant pour 2026 des prévisions conforme aux attentes.

Sur la période octobre-décembre, le constructeur automobile américain a enregistré une perte nette de 11,1 milliards de dollars, due grandement à une charge annoncée préalablement en lien avec ses programmes de véhicules électriques.

Le bénéfice ajusté par action s'est établi au quatrième trimestre à 13 cents, contre un consensus de 19 cents.

Ford anticipe cette année un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts compris entre 8 milliards et 10 milliards de dollars, une fourchette conforme aux attentes des analystes qui ressortaient en moyenne à 8,78 milliards de dollars selon des données LSEG.

Le groupe prévoit également environ 2 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane décidés par le président américain Donald Trump.

(Nora Eckert; version française Jean Terzian)