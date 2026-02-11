 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford publie des résultats décevants au T4
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 07:22

Ford publie des résultats décevants au T4

Ford publie des résultats décevants au T4

Ford a ‌fait état mardi d'un bénéfice ajusté ​en recul d'environ 50% au quatrième trimestre, une baisse attribuée en partie aux coûts ​plus élevés qu'attendu découlant de l'incendie subi par ​un fournisseur, tout en ⁠communiquant pour 2026 des prévisions conforme ‌aux attentes.

Sur la période octobre-décembre, le constructeur automobile américain a enregistré une ​perte ‌nette de 11,1 milliards de dollars, ⁠due grandement à une charge annoncée préalablement en lien avec ses programmes de ⁠véhicules électriques.

Le ‌bénéfice ajusté par action s'est établi ⁠au quatrième trimestre à 13 cents, ‌contre un consensus de 19 ⁠cents.

Ford anticipe cette année un bénéfice ⁠ajusté avant ‌intérêts et impôts compris entre 8 milliards ​et 10 ‌milliards de dollars, une fourchette conforme aux attentes des analystes ​qui ressortaient en moyenne à 8,78 milliards de dollars selon des ⁠données LSEG.

Le groupe prévoit également environ 2 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane décidés par le président américain Donald Trump.

(Nora Eckert; version française ​Jean Terzian)

Automobile / Equipementiers
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi pendant un match de Ligue des champions à Bruges, le 28 janvier 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Ligue 1: De Zerbi s'en va, l'OM cherche toujours la stabilité
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:41 

    L'OM espérait vivre avec Roberto De Zerbi un cycle de trois ans mais le club et le technicien italien, affaibli par plusieurs lourdes défaites, ont annoncé dans la nuit la fin de leur collaboration, qui renvoie Marseille à son instabilité quasi-structurelle. "A ... Lire la suite

  • Le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que l'Agence des aliments et des médicaments (FDA) américaine avait refusé d'examiner une demande d'autorisation pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm) ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Fin de non-recevoir de la FDA à un projet de vaccin antigrippal à base d'ARN messager
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:40 

    Le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que l'Agence des aliments et des médicaments (FDA) américaine avait refusé d'examiner une demande d'autorisation pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm). Cette décision ... Lire la suite

  • Heineken a annoncé le 11 février 2026 supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois face à ce qu'il a qualifié de "conditions de marché difficiles" ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Le brasseur Heineken va supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:38 

    Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois face à ce qu'il a qualifié de "conditions de marché difficiles". Le brasseur néerlandais a déclaré dans un communiqué qu'il allait "accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des ... Lire la suite

  • PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 11.02.2026 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank