Ford publie des résultats décevants au T4

Ford a ‌fait état mardi d'un bénéfice ajusté ​en recul d'environ 50% au quatrième trimestre, une baisse attribuée en partie aux coûts ​plus élevés qu'attendu découlant de l'incendie subi par ​un fournisseur, tout en ⁠communiquant pour 2026 des prévisions conforme ‌aux attentes.

Sur la période octobre-décembre, le constructeur automobile américain a enregistré une ​perte ‌nette de 11,1 milliards de dollars, ⁠due grandement à une charge annoncée préalablement en lien avec ses programmes de ⁠véhicules électriques.

Le ‌bénéfice ajusté par action s'est établi ⁠au quatrième trimestre à 13 cents, ‌contre un consensus de 19 ⁠cents.

Ford anticipe cette année un bénéfice ⁠ajusté avant ‌intérêts et impôts compris entre 8 milliards ​et 10 ‌milliards de dollars, une fourchette conforme aux attentes des analystes ​qui ressortaient en moyenne à 8,78 milliards de dollars selon des ⁠données LSEG.

Le groupe prévoit également environ 2 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane décidés par le président américain Donald Trump.

(Nora Eckert; version française ​Jean Terzian)