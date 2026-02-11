Ford progresse après avoir annoncé de solides résultats annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de Ford F.N augmentent de 1,2 % à environ 13,70 $ avant le marché après que la société ait prévu de solides résultats annuels

** Le directeur général Jim Farley prévoit une forte performance cette année alors que le constructeur automobile réduit ses coûts et s'efforce de produire des modèles compétitifs à l'échelle mondiale

** Co prévoit un bénéfice avant intérêts et impôts de 8 à 10 milliards de dollars pour 2026, ce qui correspond à l'attente moyenne des analystes de 8,78 milliards de dollars - données compilées par LSEG ** N'atteint pas ses prévisions de bénéfices du quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés que prévu liés à un incendie chez un fournisseur d'aluminium

** 3 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 18 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; le PT médian est de 13,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 3,4 % depuis le début de l'année