 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford progresse après avoir annoncé de solides résultats annuels
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de Ford F.N augmentent de 1,2 % à environ 13,70 $ avant le marché après que la société ait prévu de solides résultats annuels

** Le directeur général Jim Farley prévoit une forte performance cette année alors que le constructeur automobile réduit ses coûts et s'efforce de produire des modèles compétitifs à l'échelle mondiale

** Co prévoit un bénéfice avant intérêts et impôts de 8 à 10 milliards de dollars pour 2026, ce qui correspond à l'attente moyenne des analystes de 8,78 milliards de dollars - données compilées par LSEG ** N'atteint pas ses prévisions de bénéfices du quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés que prévu liés à un incendie chez un fournisseur d'aluminium

** 3 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 18 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; le PT médian est de 13,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 3,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,607 USD NYSE +0,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank