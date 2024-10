Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: les ventes aux USA en petite hausse au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi avoir enregistré une petite hausse de 0,7% de ses ventes de véhicules neufs au troisième trimestre aux Etats-Unis, essentiellement portée par ses livraisons de véhicules hybrides et de pick-up.



Le deuxième constructeur américain derrière GM indique avoir écoulé 504.039 unités sur les trois mois écoulés, à comparer avec un chiffre de 500.504 sur la même période de l'an dernier.



Si ses ventes de voitures à moteur thermique ont baissé de 2,8% à 432.429, celles de véhicules électriques ont augmenté de 12,2% sur un an, tout en ne représentant encore que 23.509 modèles vendus sur le trimestre clos fin septembre.



Dans l'hybride, ses ventes ont grimpé de 38% pour atteindre 48.101 unités.



En termes de gammes, les ventes de SUV ont baissé de 5,6% à 202.988, tandis que celles de pick-up ont augmenté de 6% à 292.010, notamment grâce au succès du Ranger.



Vers 10h30 (heure de New York), le titre Ford perdait autour de 2,5% alors que le S&P 500 était globalement stable au même moment.



Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, ses ventes aux Etats-Unis s'inscrivent en hausse de 2,7% à près de 1,55 million d'unités.





Valeurs associées FORD MOTOR 10,52 USD NYSE -2,23%