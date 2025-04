Ford: le titre recule, Goldman Sachs passe à 'neutre' information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 16:38









(CercleFinance.com) - Ford recule de plus de 4% jeudi à Wall Street, alors que Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur le titre d'achat à 'neutre' avec un objectif de cours de neuf dollars.



Vers 10h30 (heure de New York), le titre du constructeur automobile lâche 4,1%, alors que l'indice S&P 500 recule de 2,8%.



Dans une étude sectorielle, Goldman juge qu'il s'est montré 'trop positif' sur le dossier depuis l'intégration de la valeur à sa liste d'achat en septembre dernier, sachant que le cours de Bourse a perdu 10% dans l'intervalle.



De son point de vue, Ford disposait en effet de la possibilité d'optimiser son empreinte industrielle afin de compenser l'effet négatif de l'instauration des droits de douane.



S'il dit toujours voir du potentiel sur le long terme avec la transformation de Ford en un groupe de logiciels et de services sans oublier les réductions de coûts en cours, le bureau d'études explique anticiper un cycle moins favorable avec l'intensification de la concurrence au niveau mondial, l'affaiblissement de la demande et le renchérissement des coûts lié aux surtaxes douanières.



L'analyste met par ailleurs en évidence une valorisation particulièrement riche en comparaison du reste du secteur automobile.





Valeurs associées FORD MOTOR 9,131 USD NYSE -3,78%