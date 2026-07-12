Ford et le syndicat canadien Unifor parviennent à un accord de principe sur une convention collective

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Ford Motor F.N a annoncé samedi avoir conclu un accord de principe avec le syndicat automobile canadien Unifor concernant une convention collective nationale d'une durée de trois ans.

Selon l'entreprise, cette convention collective concerne plus de 5.000 salariés syndiqués au Canada.

Voici ce qu'il faut savoir:

* Ford et Unifor n’ont pas immédiatement répondu, en dehors des heures de bureau, à une demande de commentaires de Reuters concernant les détails de l’accord.

* Unifor a entamé des négociations avec Ford le mois dernier, marquant le début des discussions sur de nouvelles conventions collectives avec les trois grands constructeurs automobiles de Détroit: Ford, General Motors GM.N et Stellantis STLAM.MI , dans le but d’obtenir de meilleurs salaires, une sécurité de l’emploi et des avantages sociaux pour ses quelque 19.000 membres travaillant dans ces entreprises.

* Le syndicat a déclaré le mois dernier avoir commencé par Ford, car ce constructeur automobile est celui qui s’est montré le plus déterminé à poursuivre ses activités au Canada.

* L’accord doit encore être ratifié par les adhérents de Ford-Unifor.

* Les conventions collectives en vigueur entre Unifor et les constructeurs automobiles expirent le 20 septembre.

* Le syndicat a entamé les négociations plus tôt que d’habitude, invoquant la détérioration de la conjoncture économique.

* Quelque 6.000 travailleurs ont été mis à pied dans les usines appartenant aux trois constructeurs automobiles, ces derniers ayant délocalisé ou suspendu la production dans plusieurs sites.