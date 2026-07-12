Mondial-2026: l'Argentine élimine la vaillante Suisse au forceps

L'Argentine de Lionel Messi fête sa victoire contre la Suisse et sa qualification en demi-finale du Mondial, le 11 juillet 2026 à Kansas City ( AFP / Odd ANDERSEN )

L'Argentine s'est hissée au forceps en demi-finale du Mondial, son habitat naturel, au prix d'un nouveau combat remporté avec quelques frissons et à l'arraché contre la Suisse, méritante mais plombée par son infériorité numérique qui l'a fait craquer en fin de prolongation (3-1).

Dans la nuit de Kansas City, samedi, l'Albiceleste n'a pas vraiment brillé, à l'image de son génie éteint Lionel Messi, mais elle a prolongé sa quête d'une deuxième étoile consécutive, ce qu'aucune équipe n'a réussi depuis le Brésil de Pelé et Garrincha en 1962.

C'est une frappe lumineuse de Julian Alvarez, superbement brossée dans la lucarne opposée (112e), qui a envoyé l'Argentine au septième ciel, avant le but du KO inscrit en contre-attaque par Lautaro Martinez (120e+1).

Cet épilogue gagnant envoie l'Argentine vers sa troisième demi-finale en quatre éditions, mercredi à Atlanta contre l'Angleterre, un adversaire qui rappelle des souvenirs d'affrontements épiques en Coupe du monde.

En attendant, l'équipe de Lionel Scaloni a eu chaud dans le Missouri et elle est passée dans un trou de souris, comme face au Cap-Vert (3-2 a.p.) puis contre l'Égypte (3-2) aux tours précédents.

L'Argentine sans maîtrise

La Suisse, elle, été au rendez-vous avec l'histoire, soixante-douze ans après sa dernière participation en quarts de finale. Elle a joué la tête haute, avec du coeur et des belles intentions, avant de traîner comme un boulet le carton rouge de Breel Embolo (72e), à 1-1.

La dynamique s'est brutalement inversée pour revenir en faveur des champions en titre, moribonds jusqu'ici et finalement libérés, au bout d'une rencontre terriblement hachée, par le bijou d'Alvarez.

Messi et ses copains n'étaient pas dans un bon soir et leur ouverture du score, précoce, s'est faite contre le cours du jeu. Sur leur premier gros temps fort, et sur le deuxième corner successif du capitaine, Alexis Mac Allister est venue glisser sa tête (10e, 1-0).

Cette seule occasion cadrée argentine en première période a permis, aussi, à Messi de signer sa dixième passe décisive en Coupe du monde, une petite sucrerie de plus dans le garde-manger du petit ogre.

Malgré ce coup de froid précoce, à la nuit tombante, les Suisses ne se sont pas laissés faire et ils ont mis l'intensité nécessaire pour donner des gros frissons à Emiliano Martinez.

Embolo, la simulation fatale

Le Suisse Breel Embolo après son exclusion contre l'Argentine, en quart de finale du Mondial, le 11 juillet 2026 à Kansas City ( AFP / Thomas COEX )

Le gardien d'Aston Villa est parti comme un éclair pour venir tacler le ballon juste devant Breel Emobolo (31e), puis il a sorti les deux poings pour dégager un centre de Granit Xhaka avec la même autorité (36e).

Bis repetita en seconde période: l'outsider suisse a poussé, poussé face à des Argentins en mode défensif, sans grande volonté d'aller vers l'avant.

"Dibu" Martinez a eu énormément de travail, beaucoup trop, et il n'a pu que repousser l'inévitable, en écartant des têtes (60e, 65e) et en captant, en deux temps, une frappe lointaine de Granit Xhaka (66e).

Puis, il a fini par céder sur une accélération du meilleur attaquant suisse, Dan Ndoye. Parti du bord de touche, l'ailier de Nottingham Forest s'est appuyé Ricardo Rodriguez, il a bien contrôlé puis trouvé la cible, malgré un angle fermé, en tirant entre les jambes du gardien (67e, 1-1).

La Suisse avait tout pour réaliser une des plus grosses surprises de l'histoire, sauf qu'elle a été abandonnée par Embolo, exclu après intervention du VAR (72e).

L'attaquant du Stade rennais a piégé l'arbitre en simulant une faute de Leandro Paredes, l'assistance vidéo l'a bien sûr repéré et il a écopé d'un nouveau carton jaune, après le premier reçu avant la pause.

Cela a totalement plombé les Suisses, totalement acculés puis finalement abattus, sur deux coups de canon à quelques minutes des tirs au but. Cruel.