Ford et l'EEOC concluent un accord de 2,3 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur des graffitis racistes

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par Daniel Wiessner

Ford Motor Company F.N versera 2,3 millions de dollars pour régler des plaintes selon lesquelles des employés d'une usine d'emboutissage de Buffalo, dans l'État de New York, auraient été victimes de graffitis à caractère raciste, a déclaré la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC).

Cet accord, annoncé conjointement mardi par la commission et Ford, fait suite à une plainte déposée auprès de l'agence en 2021 pour harcèlement fondé sur la race et l'origine nationale. La commission n'avait pas engagé de poursuites judiciaires contre le constructeur automobile.

L’EEOC a indiqué que son enquête avait révélé des motifs raisonnables de tenir Ford pour responsable d’une violation du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964. Des graffitis visant des travailleurs noirs, amérindiens et hispaniques ont été découverts dans l’usine, notamment dans les sanitaires et les salles de pause, au cours de l’enquête, a précisé l’agence.

Bryce Currie, directeur de la production chez Ford, a déclaré dans un communiqué que l’entreprise ne tolérait ni le harcèlement ni la discrimination et menait des enquêtes approfondies sur les plaintes. Ford a investi plus de 3,5 millions de dollars dans l’usine de Buffalo pour moderniser la surveillance et appliquer des revêtements anti-graffitis sur les surfaces, a précisé M. Currie.

Cet accord est le résultat de la procédure de médiation obligatoire, dite de conciliation, que l’EEOC doit mener avant d’intenter une action en justice contre un employeur, a précisé l’agence.

« La volonté de Ford de s’engager de manière constructive témoigne d’un engagement sincère en faveur d’un lieu de travail exempt de discrimination », a déclaré dans un communiqué Arlean Nieto, directrice par intérim du bureau régional de l’EEOC à New York.

Outre le versement de cette somme, Ford s'est engagé à organiser régulièrement des formations au sein de l'usine de Buffalo, qui compte environ 700 employés, et à signaler toute plainte pour discrimination ou tout graffiti à l'EEOC au cours des trois prochaines années, a précisé la commission.