Ford et GM lancent des programmes visant à étendre l'utilisation du crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les VE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les programmes visent à atténuer l'impact de l'expiration du crédit d'impôt américain

*

Les concessionnaires prévoient une chute des ventes de VE sans subvention

*

Les discussions avec l'IRS ont conduit à l'élaboration du programme de Ford et GM - sources

(Ajout de la déclaration de Ford au paragraphe 6) par Mike Colias

Ford F.N et General Motors GM.N s'empressent d'inscrire les concessionnaires automobiles à des programmes qui prolongeraient effectivement l'utilisation d'un crédit d'impôt américain de 7 500 $ pour la location de véhicules électriques au-delà de l'expiration, mardi, de la subvention fédérale, selon des concessionnaires et des documents.

Ces derniers jours, chaque entreprise a présenté à ses détaillants des programmes dans le cadre desquels la branche financière du constructeur automobile initierait l'achat de VE dans les stocks des concessionnaires en versant des acomptes sur ces véhicules, selon des concessionnaires informés de ces programmes précédemment non déclarés et des documents des entreprises.

Ces acomptes permettront aux organismes de prêt de bénéficier du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars sur ces véhicules, selon les documents et les concessionnaires. À partir de là, les concessionnaires proposeront des contrats de location sur ces voitures aux clients de détail, comme d'habitude, pendant plusieurs mois, la subvention de 7 500 dollars étant prise en compte dans le taux de location.

Ces programmes visent à atténuer l'impact de la disparition du crédit d'impôt, qui a été mis en place pendant plus de 15 ans pour encourager l'adoption des VE. "Nous avons travaillé avec nos concessionnaires GM sur une offre prolongée permettant aux clients de bénéficier du crédit d'impôt pour la location" de VE, a déclaré GM dans un communiqué transmis à Reuters lundi.

Ford a déclaré qu'il s'efforçait d'offrir aux clients de VE de Ford des loyers compétitifs sur les contrats de location au détail par l'intermédiaire de Ford Credit jusqu'au 31 décembre.

Les concessionnaires, les dirigeants du secteur automobile et les analystes ont prédit que les ventes et les locations de VE allaient chuter à la suite de l'expiration du crédit d'impôt mardi, après une ruée sur les VE au cours des derniers mois de la part des acheteurs qui cherchaient à devancer la date limite. Le vaste projet de loi fiscale du président américain Donald Trump , signé en juillet, a fixé la date d'expiration de la subvention au 30 septembre.

Il n'était pas clair si d'autres constructeurs automobiles poursuivaient des tactiques similaires pour prolonger la période pendant laquelle ils peuvent profiter du crédit d'impôt pour vendre leurs VE.

Ford et GM ont conçu leurs programmes après avoir discuté avec des fonctionnaires de l'Internal Revenue Service (IRS), selon trois personnes au fait de ces discussions. Un porte-parole de l'IRS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En août, l'IRS a déclaré que les véhicules devaient être achetés avant le 30 septembre pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt de 7 500 dollars.

"Vous pouvez démontrer l'acquisition en concluant un contrat écrit contraignant et en effectuant un paiement sur le véhicule au plus tard le 30 septembre", a déclaré l'agence.