Ford Energy signe un accord-cadre d'approvisionnement avec EDF

Ford Energy annonce la signature d'un accord-cadre de cinq ans en vertu duquel EDF power solutions pourra se procurer jusqu'à 4 gigawattheures (GWh) par an dans le système de stockage d'énergie par batteries (Battery Energy Storage System ou BESS) DC Block, à partir de 2028.

L'accord-cadre positionne Ford Energy, filiale à 100% du constructeur automobile, comme un fournisseur clé de BESS pour le portefeuille croissant de projets de stockage d'énergie à grande échelle d'EDF power solutions aux États-Unis.

Cet accord souligne l'ampleur de la demande émergente pour des solutions de stockage d'énergie de qualité industrielle, fournies localement, et reflète l'engagement des 2 entreprises à accélérer le déploiement d'infrastructures de stockage fiables et de longue durée.

Le DC Block de Ford Energy est un système de stockage d'énergie standardisé, conteneurisé de 6 mètres, d'une capacité nominale de 5,45 MWh par unité. Il est disponible en configurations de décharge de 2 et 4 heures, avec une gestion thermique intégrée par refroidissement liquide.

Il est conçu pour les applications à grande échelle, notamment la régulation de fréquence, le soutien de tension, l'arbitrage énergétique, le lissage des pics de consommation, la gestion de la demande, l'alimentation de secours et l'intégration aux micro-réseaux.