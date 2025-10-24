Ford dépasse les attentes au 3T malgré les droits de douane et un incendie

Le constructeur américain Ford a annoncé jeudi des résultats bien supérieurs aux attentes au troisième trimestre, malgré les conséquences des droits de douane et d'un incendie dévastateur dans une usine d'un important fournisseur.

Un ouvrier dans une ligne de production à l'usine Ford de Dearborn, dans le Michigan (illustration) ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Du côté des bonnes nouvelles, le groupe de Dearborn (Michigan) a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel record de 50,53 milliards de dollars (+9,4%) et un bénéfice net quasiment triplé sur un an à 2,45 milliards de dollars.

Le consensus des analystes de FactSet anticipait respectivement 47,05 milliards et 1,40 milliard.

Dilué par action et à données comparables - variable privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 45 cents contre 49 cents un an plus tôt et un consensus à 35 cents.

Mais de mauvaises nouvelles ont contraint le géant à abaisser ses prévisions annuelles à données comparables: le bénéfice d'exploitation devrait être compris entre 6 et 6,5 milliards de dollars (7 à 8,5 milliards anticipé en février) et son flux de trésorerie entre 2 et 3 milliards (3,5 à 4,5 milliards auparavant).

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Ford gagnait 4,78%.

- Aluminium crucial -

Un incendie a ravagé en partie, mi-septembre, une usine, située dans l'Etat de New York, de la société Novelis.

Celle-ci est un important fournisseur de Ford, l'approvisionnant en aluminium pour la fabrication de plusieurs modèles de sa gamme vedette F-150, pick-up le plus vendu aux Etats-Unis depuis presque cinq décennies.

Le groupe estime l'impact sur ses comptes à un milliard de dollars sur 2025 et 2026, et a pris des mesures.

Lors d'un entretien jeudi avec des journalistes, les dirigeants ont précisé avoir suffisamment de stock pour que les clients ne soient pas lésés à court terme.

Dans un communiqué distinct, Ford a expliqué que la cadence de production allait augmenter "significativement" dans plusieurs de ses usines à partir du premier trimestre 2026 pour répondre à la "forte demande" et récupérer ses pertes.

Pour ce faire, une troisième rotation va être ajoutée au Rouge Complex de Ford à Dearborn, entraînant le recrutement de 900 personnes, et le personnel de la Kentucky Truck Plant (KTP) - plus grande usine de Ford et qui génère environ 25 milliards de chiffre d'affaires par an - va aussi être renforcé d'une centaine de nouvelles recrues.

L'objectif est de fabriquer plus de 50.000 pick-ups supplémentaires en 2026, en partant du principe que l'usine Novelis pourra être totalement opérationnelle "fin novembre-début décembre".

Autre élément ayant pesé sur les comptes du troisième trimestre, les droits de douane dont l'ampleur n'a cessé de faire du yo-yo depuis le printemps.

En conséquence, l'estimation du surcoût net total pour 2025 par Ford aussi: 1,5 milliard en mai, environ 2 milliards en juillet et, désormais, 1 milliard de dollars dont 700 millions au troisième trimestre.

Mais, a précisé la directrice financière Sherry House, une partie devrait être récupérée au quatrième trimestre après de récentes nouvelles annonces du président Donald Trump.

Selon elle, à ce stade du moins, Ford a "absorbé" ce surcoût, c'est-à-dire ne l'a pas répercuté sur ses clients.