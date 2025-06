Ford convoque la majorité de son personnel au bureau quatre jours par semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ensemble de la main-d'œuvre salariée sera concernée à partir du 1er septembre.

Ford souhaite stimuler les performances de l'entreprise grâce à une nouvelle politique de bureau.

par Nora Eckert

Ford Motor F.N rappelle la majorité de ses salariés au bureau quatre jours par semaine, dernier effort du constructeur automobile pour améliorer les performances des employés et de l'entreprise.

"Beaucoup de nos employés sont au bureau trois jours ou plus par semaine depuis un certain temps. Nous pensons que le fait de travailler ensemble en personne au quotidien contribuera à accélérer la transformation de Ford en une entreprise à plus forte croissance, à plus forte marge, moins cyclique et plus dynamique," a déclaré un porte-parole de Ford en réponse à une question de Reuters.

Le porte-parole a indiqué que la nouvelle politique concernait la majorité de ses effectifs salariés dans le monde, mais n'a pas voulu donner de chiffre précis. Ford a informé ses employés de la mise à jour de sa politique mercredi, et celle-ci entrera en vigueur le 1er septembre, a précisé le porte-parole. Depuis la pandémie de coronavirus de 2020, les entreprises du monde entier sont confrontées à la question de savoir quelle flexibilité accorder aux travailleurs. Certaines, comme JPMorgan JPM.N et Amazon AMZN.O , ont exigé que les travailleurs hybrides reviennent cinq jours par semaine. General Motors GM.N , le rival de Ford, a dû faire face à des réactions négatives à la fin de l'année 2022 pour avoir rappelé les travailleurs au bureau trois jours par semaine. L'entreprise a fait marche arrière avant de mettre en œuvre cette politique en 2023 .

Les constructeurs automobiles de Detroit ont essayé de séduire les cadres de la Silicon Valley qui sont habitués à un style de travail plus flexible, tout en mettant en œuvre des politiques de primes et d'assiduité plus strictes pour instiller un sentiment d'urgence alors que les entreprises font la course contre les géants des véhicules électriques tels que Tesla

TSLA.O . En février, Ford a réduit les primes en actions pour un grand nombre de ses cadres moyens, dans le but, selon l'entreprise, d'encourager l'amélioration des performances. L'année dernière, GM a modifié le classement de l'évaluation des performances de ses employés pour un système qui met davantage de pression sur les employés peu performants pour qu'ils s'améliorent ou qu'ils partent.