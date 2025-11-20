 Aller au contenu principal
Ford chute après un incendie dans l'usine de son fournisseur d'aluminium Novelis
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 17:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de Ford Motor F.N chutent de 3,3 % à 12,48 $ ** Un incendie s'est déclaré dans l'usine d'aluminium de Novelis à Oswego, dans l'État de New York, qui fournit la lucrative gamme de camions F-150 de Ford

** Toutes les personnes travaillant dans l'usine ont été évacuées en toute sécurité. Plusieurs services de pompiers locaux sont intervenus et l'incendie est désormais sous contrôle", a déclaré un porte-parole de Novelis ** Un incendie similaire survenu dans cette usine en septembre a conduit Ford à réduire ses prévisions de bénéfices , évoquant un préjudice brut pouvant atteindre 2 milliards de dollars à la suite de l'incident

** Novelis fournit d'autres constructeurs automobiles, notamment Toyota 7203.T et Stellantis STLAM.MI , mais Ford est un consommateur majeur car ses camions F-150 utilisent principalement une carrosserie en aluminium

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 26 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
FORD MOTOR
12,420 USD NYSE -3,61%
STELLANTIS
8,196 EUR MIL -3,04%
TOYOTA MOTOR
16,568 EUR Tradegate -2,53%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

