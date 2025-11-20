Ford chute après un incendie dans l'usine de son fournisseur d'aluminium Novelis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de Ford Motor F.N chutent de 3,3 % à 12,48 $ ** Un incendie s'est déclaré dans l'usine d'aluminium de Novelis à Oswego, dans l'État de New York, qui fournit la lucrative gamme de camions F-150 de Ford

** Toutes les personnes travaillant dans l'usine ont été évacuées en toute sécurité. Plusieurs services de pompiers locaux sont intervenus et l'incendie est désormais sous contrôle", a déclaré un porte-parole de Novelis ** Un incendie similaire survenu dans cette usine en septembre a conduit Ford à réduire ses prévisions de bénéfices , évoquant un préjudice brut pouvant atteindre 2 milliards de dollars à la suite de l'incident

** Novelis fournit d'autres constructeurs automobiles, notamment Toyota 7203.T et Stellantis STLAM.MI , mais Ford est un consommateur majeur car ses camions F-150 utilisent principalement une carrosserie en aluminium

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 26 % depuis le début de l'année