Ford: BPA plus que divisé par trois au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025









(CercleFinance.com) - Ford indique avoir engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 0,14 dollar au premier trimestre 2025, contre 0,49 dollar un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté d'un milliard de dollars, soit une marge en chute de quatre points à 2,5%.



Avec une baisse de 7% des volumes vendus à 971.000 véhicules, le constructeur automobile a vu ses revenus reculer de 5% à 40,7 milliards de dollars, avec des contractions de 3% et 16% respectivement pour ses segments Blue et Pro.



Ford revendique une activité sous-jacente forte, 'évoluant au sein de sa fourchette-cible précédente d'EBIT ajusté pour 2025 (sept à 8,5 milliards de dollars), hors nouvel impact lié aux droits de douane'.



'Sur la base de ce qu'il sait à ce stade, et de ses attentes sur comment certains détails et changements seront résolus à propos des droits de douane', il estime un impact négatif net sur l'EBIT ajusté à environ 1,5 milliard pour 2025.





Valeurs associées FORD MOTOR 10,200 USD NYSE -0,68%