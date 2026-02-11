 Aller au contenu principal
Ford augmente les primes à l'échelle de l'entreprise en raison de l'amélioration de la qualité initiale, selon certaines sources
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Le directeur général de Ford Motor F.N , Jim Farley, a annoncé aux employés, lors d'une réunion publique mercredi, que les primes à l'échelle de l'entreprise seraient portées à 130 %, selon quatre personnes familières avec le sujet, car le constructeur automobile a atteint son objectif d'amélioration de la qualité des véhicules.

M. Farley a expliqué aux participants que l'augmentation des primes était principalement due à l'amélioration de la qualité initiale des véhicules, qui mesure les réparations effectuées au cours des 90 premiers jours de possession. M. Farley a déclaré que cette mesure n'avait jamais été aussi bonne depuis dix ans, selon deux des personnes interrogées.

Les primes accordées par Ford à l'ensemble de l'entreprise sont basées sur un ensemble d'indicateurs que l'entreprise établit chaque année. Ceux-ci définissent le montant de base auquel tous les salariés peuvent prétendre, un chiffre supérieur à 100 % signifiant que l'entreprise a dépassé ces paramètres. Les performances individuelles peuvent augmenter ou diminuer ce montant. Les primes s'appliquent à l'ensemble de la main-d'œuvre salariée de Ford, soit environ 75 000 personnes.

Le constructeur automobile lie la rémunération de ses employés à des indicateurs clés tels que la qualité et les performances financières, objectifs qui sont réévalués chaque année. En 2023, les paiements ont été fixés à 84 % et en 2024 à 69 %. Les objectifs de l'entreprise comprenaient alors les ventes de véhicules électriques et la croissance des services connectés aux véhicules.

Les objectifs n'ont pas été rendus publics pour 2025, mais ils sont à peu près les mêmes qu'en 2024, selon une personne au courant du dossier.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,675 USD NYSE +0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

