Ford: augmentation de 34% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Ford indique avoir engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 0,39 dollar au dernier trimestre 2024, contre 0,29 dollar un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté de 2,1 milliards, soit une marge améliorée de 2,1 points à 4,4%, mais un FCF ajusté en baisse à 0,7 milliard.



Avec une légère progression de 3% des volumes vendus à 1,19 million de véhicules, il a vu ses revenus s'accroitre de 5% à 48,2 milliards de dollars, les croissances des segments Blue (+4%) et Pro (+6%) ayant largement compensé un recul du segment Model e (-11%).



Pour son exercice 2025, Ford vise un EBIT ajusté entre sept et 8,5 milliards de dollars, ainsi qu'un free cash-flow ajusté de 3,5 à 4,5 milliards, à comparer à respectivement 10,2 et 6,7 milliards sur l'ensemble de l'année écoulée.



Le constructeur automobile affiche par ailleurs son intention de verser au premier trimestre 2025 des dividendes régulier et supplémentaire de 15 cents par action chacun, payables le 3 mars aux actionnaires qui seront enregistrés au 18 février.





