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Ford accélère sa relance européenne avec 7 nouveaux modèles
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 12:30

Le constructeur américain dévoile une offensive produits et services en Europe, centrée sur les véhicules utilitaires connectés et une nouvelle gamme de voitures particulières électrifiées.

Ford annonce un vaste plan de relance en Europe avec le lancement de 7 nouveaux modèles et le renforcement de ses services connectés pour les entreprises au cours des 3 prochaines années. Le groupe entend consolider la position de Ford Pro, leader européen des véhicules utilitaires depuis 11 ans, en développant des solutions logicielles et de maintenance prédictive destinées à améliorer la productivité des flottes.

Le constructeur met notamment en avant son nouveau Ranger Super Duty, destiné aux usages intensifs, ainsi que le Transit City, un utilitaire 100% électrique conçu pour les centres-villes soumis à des restrictions environnementales. Ford indique que plus de 1,2 million de véhicules connectés génèrent désormais près de 6 millions de signaux techniques par jour en Europe.

Dans les voitures particulières, Ford prévoit de lancer 5 nouveaux modèles produits en Europe d'ici fin 2029, dont un SUV compact dérivé de la gamme Bronco et plusieurs modèles électriques inspirés de son héritage en rallye.

Le groupe appelle également les régulateurs européens à adopter une transition plus progressive vers l'électrique, en soutenant notamment les hybrides rechargeables (PHEV, véhicules hybrides rechargeables) et les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie (EREV).

Le titre Ford a reculé de près de 7,5% vendredi à Wall Street, réduisant son gain à quelque 2% depuis le début de l'année.

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