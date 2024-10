Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: abaissement de l'objectif 2024 d'EBIT ajusté information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle lundi soir, Ford a indiqué viser désormais pour 2024 un EBIT ajusté de l'ordre de 10 milliards de dollars, et non plus de 10 à 12 milliards, tout en confirmant sa fourchette-cible de free cash-flow ajusté de 7,5 à 8,5 milliards.



Sur le troisième trimestre 2024, il a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 0,49 dollar, contre 0,39 dollar un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté de 2,6 milliards, soit une marge en hausse de 0,5 point à 5,5%, et un FCF ajusté de 3,2 milliards.



Le constructeur automobile explique l'amélioration de son EBIT ajusté par 'des volumes plus élevés et un mix favorable, contrebalancés partiellement par des pressions sur les prix dans les véhicules électriques et des effets de changes négatifs'.



Avec une légère progression des volumes vendus à un peu moins de 1,1 million de véhicules, Ford a vu ses revenus s'accroitre de 5% à 46,2 milliards de dollars, marquant ainsi leur dixième trimestre consécutif de progression en rythme annuel.





