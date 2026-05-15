Forbright, la société de John Delaney, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La banque américaine Forbright a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La reprise des introductions en bourse a redonné confiance aux investisseurs, mais la volatilité des marchés et les incertitudes géopolitiques continuent de les rendre nerveux, ce qui incite les entreprises à accélérer leurs introductions tant que la fenêtre reste ouverte.

Basée à Chevy Chase, dans le Maryland, Forbright a été fondée par l'ancien représentant américain John Delaney. Les activités de la banque couvrent les prêts aux entreprises de taille moyenne, la banque de détail numérique, le conseil stratégique et les services de gestion d'actifs.

Forbright sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "FRBT".

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Barclays figurent parmi les chefs de file de l'opération.