Forbright, la société de John Delaney, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 3 à 6)

La banque américaine Forbright, fondée par l'ancien représentant américain John Delaney, a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a-t-elle déclaré mardi, signe que le rebond des introductions en bourse de banques pourrait se poursuivre en 2026.

Les introductions en bourse des banques américaines ont fait leur retour au cours des 12 derniers mois, après avoir surmonté la crise bancaire régionalede 2023, car la remontée des cours boursiers encourage les conseils d'administration à faire appel aux marchés publics.

Les introductions en bourse de banques basées aux États-Unis ont levé plus de 800 millions de dollars en 2025, marquant la meilleure année depuis 2018, selon les données compilées par Dealogic.

Central Bancompany CBC.O , Commercial Bancgroup CBK.O et Northpointe Bancshares NPB.N figurent parmi les banques américaines qui ont fait appel aux marchés publics l'année dernière.

La plateforme de Forbright, basée à Chevy Chase, dans le Maryland, couvre les prêts aux marchés intermédiaires, les services bancaires numériques aux consommateurs, les services de conseil stratégique et de gestion d'actifs. Ses actifs s'élevaient à plus de 7 milliards de dollars à la fin de l'année 2025.

L'entreprise a commencé son parcours en 2003 sous le nom de Congressional Bank, une banque de proximité qui desservait alors la région de Washington D.C. En 2022, elle a changé de nom pour devenir Forbright.

Le dépôt confidentiel des documents auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers permet aux entreprises de préparer leur introduction en bourse à l'abri des regards des investisseurs du marché public.

Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés, a indiqué Forbright.