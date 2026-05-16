Forbright, la société de John Delaney, annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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La banque américaine Forbright a annoncé vendredi, dans un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, une hausse de son chiffre d'affaires annuel, alors qu'elle se prépare à tirer parti du regain d'intérêt des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse.

La reprise des introductions en bourse a ravivé l'appétit pour le risque, mais la volatilité des marchés et les incertitudes géopolitiques continuent de tenir les investisseurs en haleine, incitant les entreprises à accélérer leurs introductions tant que la fenêtre reste ouverte.

Central Bancompany CBC.O , Commercial Bancgroup CBK.O et Northpointe Bancshares NPB.N figuraient parmi les banques américaines qui ont fait appel aux marchés publics l'année dernière.

Forbright a déclaré un bénéfice net de 87,9 millions de dollars sur un chiffre d'affaires total de 333,8 millions de dollars en 2025, contre un bénéfice de 43,4 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 252,7 millions de dollars en 2024.

La banque, basée à Chevy Chase, dans le Maryland, a été fondée par l'ancien représentant américain John Delaney. Ses activités couvrent les prêts aux entreprises de taille moyenne, la banque de détail numérique, le conseil stratégique et les services de gestion d'actifs.

La société a vu le jour en 2003 sous le nom de Congressional Bank, alors une banque communautaire desservant la région de Washington, D.C. En 2022, elle a changé de nom pour devenir Forbright.

Forbright sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "FRBT".

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Barclays figurent parmi les souscripteurs de l'offre.