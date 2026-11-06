Fope dépasse les attentes et revient vers ses plus hauts en Bourse

La marque italienne de bijoux Fope a fait état hier soir de ventes consolidées en hausse de 40% à 102,5 millions d'euros au titre des dix premiers mois de l'année, une performance supérieure aux estimations des analystes qui lui valaient une forte progression sur Euronext Milan ce vendredi.

L'entreprise basée à Vicence, une petite ville située entre Vérone et Venise, indique que ces chiffres confirment la tendance positive enregistrée au cours du premier semestre, avec un carnet de commandes qui ressort également en hausse par rapport à la fin octobre 2025.

La marque fondée en 1929, surtout connue pour ses bracelets souples en or, assure dès lors envisager de dégager un bénéfice cette année.

"La performance est d'autant plus significative qu'octobre est un mois clé pour le modèle économique du groupe", réagissent dans une note les équipes de TP ICAP Midcap.

"Selon le management, ce mois conforte les prévisions d'un résultat positif sur l'ensemble de l'exercice", souligne la banque d'affaires.

Le prestataire de services d'investissement, qui maintient sa recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 80 euros, dit avoir relevé en conséquence ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 et 2027 dans le sillage de la publication.

De son point de vue, Fope reste l'un des dossiers les plus intéressants pour se protéger du risque associé à la France et à l'Europe, puisqu'environ 60% de son chiffre d'affaires provient du reste du monde, dans un segment de la joaillerie, qui confirme sa résilience au sein du secteur du luxe.

"Le titre se traite à 11,4x VE/Ebitda 2027 et 9,7x 2028, des multiples que nous jugeons attractifs pour une société affichant une telle croissance

et un carnet de commandes en expansion", souligne TP ICAP Midcap.

Suite à ces annonces, l'action progressait de 3,6% à 71 euros à la Bourse de Milan, revenant en direction de son plus haut historique de 75 euros inscrit au mois de juillet.

Le titre grimpe de 81% depuis le 1er janvier.