Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Football-Suarez aurait truqué son test d'italien-procureurs Reuters • 22/09/2020 à 16:51









ROME, 22 septembre (Reuters) - Les procureurs italiens ont déclaré mardi qu'ils avaient la preuve que l'examen de langue passé par l'attaquant uruguayen du FC Barcelone Luis Suarez afin d'obtenir la citoyenneté italienne était truqué. Luis Suarez, dont la femme est d'origine italienne, a passé l'examen jeudi dernier à l'université pour les étrangers de Pérouse en vue d'un éventuel transfert à la Juventus. La réussite de l'épreuve devait en effet permettre au joueur uruguayen d'obtenir une citoyenneté accélérée, et à la Juventus de signer l'attaquant sans dépasser son quota autorisé de joueurs non européens. Les médias ont néanmoins rapidement soupçonné qu'il avait bénéficié d'un traitement préférentiel. Le procureur général du parquet de Pérouse Raffaele Cantone a affirmé que, d'après l'enquête, les questions de l'examen avaient été convenues à l'avance avec l'attaquant et que la note lui avait été attribuée avant même le passage de l'examen. La police a perquisitionné l'université mardi à la recherche d'autres preuves, a précisé Raffaele Cantone dans un communiqué. Le journal italien La Repubblica a également rapporté que cinq employés de l'établissement faisaient l'objet d'une enquête, dont le recteur. Luis Suarez lui-même n'est toutefois pas cité parmi les personnes faisant l'objet d'une enquête. La Repubblica a par ailleurs publié le contenu de conversations qui auraient été enregistrées par la police pendant son enquête. Dans l'une d'entre elles, on entend notamment un formateur préparant l'international uruguayen à l'examen dire à un collègue "il ne sait pas dire un mot", avant de qualifier le joueur de débutant absolu en italien. Luis Suarez, 33 ans, a obtenu la qualification intermédiaire B1 requise pour la citoyenneté en seulement 15 minutes, a déclaré son examinateur après l'épreuve, précisant que l'attaquant n'avait dû passer que la partie orale de l'examen. Les autres candidats à la citoyenneté italienne devaient également passer une épreuve écrite de deux heures et demie. Le transfert de Luis Suarez à la Juve paraît désormais peu probable depuis que le dernier vainqueur de la Serie A s'apprête à rapatrier l'attaquant Alvaro Morata en provenance de l'Atlético de Madrid. L'international uruguayen semble d'ailleurs enclin à prendre la place de Morata à l'Atlético. (Cristiano Corvino, version française Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.