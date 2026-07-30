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Football – Réactions au vote de l'UEFA de boycotter la Coupe du monde en raison des projets de cession de parts de la FIFA
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 20:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'UEFA et ses 55 pays membres ont voté jeudi de boycotter toutes les compétitions de la FIFA, en signe de protestation contre le projet de l'instance dirigeante mondiale de céder une participation dans la Coupe du monde à des investisseurs extérieurs.

Voici quelques citations et réactions:

DÉCLARATION DE LA FÉDÉRATION ANGLAISE DE FOOTBALL

“Nous sommes aux côtés de nos collègues européens et soutenons pleinement leur position commune. Nous nous opposons aux projets de la FIFA: la Coupe du monde de la FIFA appartient au football et le restera toujours.”

DÉCLARATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION ÉCOSSAISE DE FOOTBALL

“Le conseil d’administration de la Fédération écossaise de football partage sans réserve les préoccupations exprimées par l’ensemble des membres quant à la manière dont ces propositions ont été présentées et au délai fixé, sans processus de consultation complet ni prise en compte des principes de bonne gouvernance.”

JESPER MOELLER, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DANOISE DE FOOTBALL

“Il est hors de question d’accepter un accord de cette nature, qui revient à inviter des investisseurs privés au cœur de la FIFA. Nous soutiendrons donc toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce projet.”

ALEXANDER WEHRLE, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA FILIALE ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE DE LA FÉDÉRATION ALLEMANDE DE FOOTBALL, directeur général du VfB STUTTGART

“Une ligne a une nouvelle fois été franchie et cela montre qu'il (le président de la FIFA, Gianni Infantino) veut brader le football.

“Je me pose vraiment la question: Gianni Infantino a-t-il jamais joué au football à un niveau professionnel? Je crois que c’était en cinquième division en Suisse.

“Et s’est-il déjà rendu dans le secteur des supporters? Sait-il vraiment ce que signifie le football — le football en tant que jeu, en tant que force fédératrice? J’ai de sérieux doutes à ce sujet.

“La véritable mission de la FIFA est de superviser les règlements internationaux et d’organiser des tournois.

“Je ne pense pas que le principe suprême d’une fédération doive être la maximisation des profits. Mais quelque chose a déraillé ici, et il faut que cela cesse.”

DÉCLARATION DE LA FÉDÉRATION SUÉDOISE DE FOOTBALL

“La SvFF partage le point de vue de l’UEFA tant sur la procédure que sur le fond du sujet.

“Une proposition ayant des conséquences aussi profondes pour le football international doit être traitée dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et solidement ancré.”

LISE KLAVENESS, PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION NORVÉGIENNE DE FOOTBALL

“Nous ne pouvons accepter un processus dans lequel un projet qui modifie le cœur même de notre modèle commun est élaboré en secret, en dehors des instances élues, et présenté comme un fait accompli sans aucune forme de consultation.

“Il n’y a eu ni transparence, ni participation, ni débat. Le message de la Norvège et de l’UEFA est clair: si ce projet se poursuit, nous nous retirerons des compétitions de la FIFA.”

LISA NANDY, MINISTRE BRITANNIQUE DE LA CULTURE

“Ce boycott de l’UEFA est une décision de principe que nous soutenons fermement. Le football appartient aux supporters, pas à des investisseurs milliardaires. Trop, c’est trop. Il est temps de prendre position pour protéger notre sport.”

NIGEL FARAGE, HOMME POLITIQUE BRITANNIQUE

“Le football est pour le peuple. L’UEFA a raison de prendre position et Gianni Infantino doit démissionner.”

Sport
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