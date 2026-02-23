Football-Quatre matches reportés après la mort d'un chef de cartel mexicain qui a déclenché des violences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de la WTA et de détails sur le stade de Guadalajara)

Quatre matchs de football ont été reportés au Mexique après une flambée de violence près de Guadalajara, l'une des villes hôtes de la Coupe du monde 2026, à la suite d'une opération militaire qui a coûté la vie dimanche au chef de cartel Nemesio Oseguera, "El Mencho ".

Oseguera, 59 ans, cerveau du puissant cartel Jalisco New Generation (CJNG), est mort en détention après avoir été blessé lors d'une opération des forces spéciales sur la côte pacifique du Mexique, dans l'État de Jalisco, selon le ministère de la défense. La ligue mexicaine a indiqué sur ses pages de médias sociaux que deux matchs de première division prévus dimanche - Queretaro contre FC Juarez dans la ligue masculine et Chivas contre America dans la ligue féminine - avaient été reportés indéfiniment.

Deux matches de deuxième division prévus dimanche ont également été annulés, ont rapporté les médias locaux.

Le match féminin de dimanche entre Necaxa et Queretaro à Aguascalientes a été suspendu lorsque les joueurs ont quitté le terrain après avoir entendu de forts bruits à l'extérieur de l'Estadio Victoria, que les médias ont décrit comme des coups de feu.

Le match a repris plus tard et Necaxa l'a emporté 2-1.

L'équipe nationale du Mexique doit affronter l'Islande mercredi en match amical au stade Corregidora de Queretaro.

Pendant ce temps, les organisateurs du tournoi de tennis masculin Mexican Open à Acapulco ont déclaré que l'événement commencerait lundi comme prévu dans le cadre des protocoles de sécurité établis.

L'Open féminin de Mérida, dans l'est du pays, s'est également déroulé comme prévu.

"La WTA est au courant des incidents de sécurité signalés dans certaines parties de l'ouest du Mexique. La sécurité des joueurs, du personnel et des spectateurs reste notre priorité absolue", a déclaré la WTA dans un communiqué, ajoutant que les autorités avaient renforcé la présence policière autour du site du tournoi.

Après l'annonce de la mort d'El Mencho, des membres présumés du cartel ont bloqué des autoroutes avec des voitures en feu et incendié des commerces dans plus d'une demi-douzaine d'États. Aucun décès de civil n'a été signalé.

Le stade Akron de Zapopan, à Guadalajara, est l'un des trois sites mexicains qui accueilleront des matches de la Coupe du monde cet été. Le stade accueillera également des matches de barrage entre le Congo, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie du 26 au 31 mars.

La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les mesures de sécurité.

À Puerto Vallarta, station balnéaire populaire de Jalisco, des touristes effrayés ont décrit sur les réseaux sociaux des panaches de fumée sombre s'élevant dans le ciel depuis les environs de la baie. Air Canada, United Airlines, Aeromexico et American Airlines ont suspendu leurs vols dans la région.