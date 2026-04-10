Football - Nike enquête sur un problème de conception de ses tenues avant la Coupe du monde

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Nike enquête sur un problème de conception affectant plusieurs maillots des équipes nationales avant la Coupe du monde de football de cette année, ont rapporté les médias britanniques vendredi, après l'apparition de problèmes sur les maillots lors de la trêve internationale du mois dernier.

Des boursouflures au niveau des coutures des épaules étaient visibles sur les maillots portés par des équipes telles que l'Angleterre, la France et l'Uruguay lors de la trêve internationale.

Un porte-parole de Nike a déclaré au journal The Guardian que la société avait identifié un "problème mineur" sur les maillots, ajoutant que les performances n'étaient pas affectées mais que "l'esthétique générale n'est pas là où elle devrait être."

Selon la BBC, le problème est présent à la fois sur les maillots portés par les joueurs et sur les répliques vendues aux supporters, ce qui a suscité l'inquiétude de certains d'entre eux.

Le géant américain des vêtements de sport produit des tenues pour un certain nombre d'équipes de la Coupe du monde, dont les co-organisateurs, les États-Unis et le Canada, ainsi que le Brésil, les Pays-Bas et la Croatie.

Les tenues ont été conçues avec une technologie de refroidissement pour aider les joueurs à faire face aux températures élevées attendues lors du tournoi, qui débutera le 11 juin et sera également co-organisé par le Mexique.

Ce problème survient alors que l'entreprise en difficulté est confrontée à des questions sur l'innovation de ses produits et qu'elle s'efforce de résorber ses stocks excédentaires après une série de résultats médiocres.

Le directeur général Elliott Hill s'est engagé à recentrer Nike sur les sports de base, et la société a déclaré vendredi qu'elle avait nommé Andy Caine au poste de directeur de l'innovation.

Nike n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.