Luis Enrique a été « très injuste » avec Warren Zaïre-Emery

Le roi et Warren. C’était la seule incertitude du onze de Luis Enrique pour la finale de Ligue des champions contre Arsenal : Warren Zaïre-Emery ou Achraf Hakimi, de retour de blessure, pour le poste de latéral droit ? Le Marocain a eu la préférence de son coach, qui ne l’a pas regretté, mais qui a eu mal au cœur pour son titi.

Une vingtaine de minutes sur le terrain

Dès le début de sa conférence de presse de double champion d’Europe en titre, Luis Enrique a voulu causer de WZE : « Premièrement, je voudrais souligner une chose. Aujourd’hui, je pense que j’ai été très injuste avec Warren en tant qu’entraîneur parce qu’il mérite de jouer cette finale. Il a tout fait. Il a montré sa personnalité, il a accepté ma décision. Pour moi, ça a été très injuste. » …

CG pour SOFOOT.com