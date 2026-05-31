 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Enrique a été « très injuste » avec Warren Zaïre-Emery
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 02:58

Luis Enrique a été « très injuste » avec Warren Zaïre-Emery

Luis Enrique a été « très injuste » avec Warren Zaïre-Emery

Le roi et Warren. C’était la seule incertitude du onze de Luis Enrique pour la finale de Ligue des champions contre Arsenal : Warren Zaïre-Emery ou Achraf Hakimi, de retour de blessure, pour le poste de latéral droit ? Le Marocain a eu la préférence de son coach, qui ne l’a pas regretté, mais qui a eu mal au cœur pour son titi.

Une vingtaine de minutes sur le terrain

Dès le début de sa conférence de presse de double champion d’Europe en titre, Luis Enrique a voulu causer de WZE : « Premièrement, je voudrais souligner une chose. Aujourd’hui, je pense que j’ai été très injuste avec Warren en tant qu’entraîneur parce qu’il mérite de jouer cette finale. Il a tout fait. Il a montré sa personnalité, il a accepté ma décision. Pour moi, ça a été très injuste. »

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank