Tout le monde aime Marquinhos

Marquinhos n'est pas seulement le capitaine à avoir soulevé la Ligue des champions pour la deuxième fois avec le PSG, il est aussi celui qui a préféré consoler son compatriote brésilien Gabriel avant de basculer dans l'euphorie. Comment ne pas aimer ce type ?

La scène donnerait envie de verser une larme ou deux : Gabriel seul au monde, au milieu des joueurs parisiens courant vers une nouvelle gloire européenne après avoir vu le Brésilien envoyer son tir au but au-dessus, jusqu’à l’arrivée de Marquinhos. Le capitaine du PSG n’est pas encore dans la même euphorie incontrôlable que ses coéquipiers. Il est champion d’Europe pour la deuxième fois d’affilée, mais il remet la folie à plus tard et s’arrête pour faire un gros câlin au héros malheureux d’Arsenal.

Un peu de douceur.pic.twitter.com/bmQESAOmbT…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com