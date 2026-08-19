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Football : les anciens propriétaires de Sheffield United liquident la société qui avait racheté le club
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 16:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Sheffield United aux paragraphes 4 et 5)

L'ancien propriétaire de Sheffield United a remporté mercredi une procédure visant à mettre en liquidation la société qui avait racheté en 2024 ce club évoluant en Championship (deuxième division), lequel a déclaré que la décision de la Haute Cour ne posait aucun problème pour le club.

United World, dirigée par le prince Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz Al Saud, avait déposé le mois dernier une requête en liquidation à l'encontre de COH Sports Bidco Limited (CSBL) au motif d'une dette, selon elle, de 35 millions de livres sterling (47,43 millions de dollars).

La requête de United World Holding Limited visant à obtenir la liquidation de CSBL a été acceptée mercredi par un juge de la Haute Cour de Londres à l’issue d’une brève audience.

Un porte-parole du cluba d’abord déclaré: “ Cette décision de la Haute Cour ne concerne pas le Sheffield United Football Club”. Le club a ensuite précisé qu’il s’agissait d’une affaire entre les propriétaires actuels et l’ancien propriétaire.

“Le club de football est en contact avec l’EFL (English Football League), et les activités quotidiennes de Sheffield United ne sont pas affectées”, a déclaré le porte-parole.

United World a indiqué dans un communiqué avoir “tenté jusqu’au matin de l’audience de donner aux propriétaires une dernière chance de trouver une solution et d’épargner à Sheffield United les conséquences de leur conduite”.

Le communiqué ajoute que “United World continuera à réclamer l’intégralité des sommes dues par tous les moyens juridiques à sa disposition”.

COH Sports – dirigée par Steven Rosen, fondateur et président de Resilience Capital Partners, et Helmy Eltoukhy, cofondateur et président de la société de biotechnologie Guardant Health – a racheté 100 % de la société mère du club, Blades Leisure Ltd, en 2024 par l’intermédiaire de CSBL.

Mais, en juin, Sheffield United a déclaré que 1919 Partners LLC était la société mère du club, une décision qui, selon United World cette semaine, “semble être une tentative d’éviter de payer les créanciers de CSBL”.

United World a déclaré cette semaine qu’il existait “une réelle possibilité” que l’EFL soit contrainte d’imposer une déduction de 12 points, car les règles de l’EFL “seraient compromises si les propriétaires pouvaient acquérir des clubs de football sans les payer”.

Un porte-parole de l’EFL a pris acte de la décision du tribunal, déclarant dans un communiqué: “La Ligue examinera les implications de cette évolution au regard de son règlement, notamment pour déterminer si des mesures supplémentaires s’imposent.

“Par ailleurs, l’EFL continue d’examiner d’autres questions réglementaires à la suite des changements intervenus dans la structure de propriété du club et des évolutions au sein du groupe dans son ensemble.”

(1 dollar = 0,7380 livre sterling)

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