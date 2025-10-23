Football-Le Rockefeller Center sera le centre des supporters de la Coupe du monde à Manhattan

Un lieu emblématique de la ville de New York deviendra l'année prochaine l'épicentre de la célébration du football, puisque le Rockefeller Center accueillera le village phare des supporters de la Coupe du monde de Manhattan, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Le site touristique populaire, surtout connu pour sa cérémonie annuelle d'illumination de l'arbre de Noël, sera transformé en "l'ultime fête pour les supporters", avec des retransmissions en direct et des expériences pour les supporters, a déclaré le comité d'accueil de New York/New Jersey.

Le village des supporters sera organisé en collaboration avec le partenaire et diffuseur Telemundo du 4 au 19 juillet.

"Nos lieux d'expérience pour les supporters sont plus que des sites", a déclaré Alex Lasry, directeur général du comité d'accueil New York/New Jersey. "Ce sont des toiles de fond emblématiques que l'on retrouve dans d'innombrables films, émissions de télévision et événements mondiaux.

"Et maintenant, ils seront transformés en centre de l'expérience de la Coupe du monde de New York/New Jersey."

NYNJ accueillera huit matches - dont la finale - au MetLife Stadium, et des festivals quotidiens de supporters sont prévus dans la plus grande région métropolitaine et le plus grand marché sportif du pays.

Plus d'un million de billets pour la Coupe du monde 2026 ont été vendus dans le cadre de la prévente Visa, alors que le Canada, le Mexique et les États-Unis se préparent à accueillir conjointement la plus grande édition du tournoi jamais organisée, avec 48 nations et 104 matches dans 16 villes.

Les festivals de supporters prévus dans les villes hôtes pourraient servir à ouvrir le tournoi à un plus grand nombre d'amateurs de football, alors que le prix des billets grimpe jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour les phases ultérieures et la finale.

"Le village des supporters permet à chacun de prendre part à ce moment historique", a déclaré Claudia Chagui, vice-présidente exécutive du marketing et de la création chez NBCUniversal Telemundo Enterprises.