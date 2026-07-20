Football-Le président de l'UEFA absent de la finale de la Coupe du monde sur fond de tensions avec la Fifa

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a refusé d’assister à la finale de la Coupe du monde dimanche, sur fond de désaccords répétés entre l’instance européenne et la Fifa concernant les procédures disciplinaires, l’organisation de l’arbitrage et la gestion opérationnelle de la compétition, a rapporté à Reuters une source directement informée du dossier.

L’un des principaux sujets de discorde concernait la décision de la Fifa de suspendre l’application de la sanction automatique d’un match de suspension visant l’attaquant américain Folarin Balogun après son expulsion contre la Bosnie.

Cette affaire est devenue l’une des plus importantes controverses de la compétition, suscitant la condamnation de l’UEFA, qui a estimé que la Fifa avait "franchi une ligne rouge".

Une autre raison de l’absence d’Aleksander Čeferin tient au cas de l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui n’a pas pu participer à la Coupe du monde après s’être vu refuser l’entrée sur le territoire américain.

Omar Abdulkadir Artan a par la suite été désigné pour arbitrer la Supercoupe de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa en août.

Par ailleurs, des représentants européens ont fait part de leurs préoccupations concernant la gestion des enjeux géopolitiques entourant les matches impliquant l’Iran, ainsi que plusieurs ajustements organisationnels mis en place durant la compétition.

Parmi ces mesures figuraient l’instauration de pauses d’hydratation obligatoires et l’allongement de la pause à la mi-temps lors de la finale, deux dispositions mises en place par la Fifa à l’occasion de cette compétition.

L’Espagne a été sacrée championne du monde face à l’Argentine au terme d'un match remporté dimanche (1-0) après les prolongations.

(Reportage Julien Pretot, Tommy Lund et Karan Prashant Saxena; version française Zakarya Meliani)