Football-La Serie A à un tournant, des fonds intéressés par les droits TV

MILAN, 29 août (Reuters) - D'importants fonds de capital-investissement se sont alliés pour faire une offre en vue de prendre une part minoritaire dans une société détenant les droits de retransmission de la Serie A, a-t-on appris de deux sources au fait du dossier, ce qui suscite des débats parmi les clubs du championnat italien. Afin de redresser ses recettes et de faire face à la crise provoquée par le coronavirus, la Serie A a proposé à des investisseurs de faire des offres pour une participation pouvant aller jusqu'à 15% dans un groupe de médias nouvellement créé qui contrôlerait les droits de retransmission de la compétition. Certaines équipes craignent toutefois que cette nouvelle structure ne réduise leur influence sur cette activité cruciale pour le financement des clubs. Selon les sources, les fonds CVC Capital Partners, Advent International et le FSI soutenu par l'Etat italien ont déposé une offre commune avant la date butoir qui était fixée à vendredi. Un consortium emmené par Bain Capital, qui inclut NB Renaissance, a également fait une offre, ont dit les sources. Les deux offres visent une participation de 10% dans la structure dans laquelle la Serie A transfèrerait ses droits de diffusion pour dix saisons, un actif évalué entre 13 et 15 milliards d'euros par les investisseurs. Plus de la moitié des ressources de la Serie A proviennent des droits pour la télévision bien que le championnat italien soit toujours à la traîne de ses équivalents britannique, espagnol et allemand. Des représentants de la Serie A doivent se réunir le 9 septembre pour se prononcer sur le projet. Si le feu vert est donné, les clubs devront voter sur les offres des fonds d'investissement. (Elvira Pollina et Claudia Cristoferi, version française Gwénaëlle Barzic)

