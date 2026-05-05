Football : la FIFA confrontée à une crise concernant la diffusion de la Coupe du monde alors que l'entreprise indienne Reliance propose 20 millions de dollars et que l'accord avec la Chine n'a pas encore été annoncé

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* La Coupe du monde a été suivie par des millions de supporters en Inde et en Chine

* La coentreprise indienne Reliance-Disney a fait une offre de 20 millions de dollars

* Selon certaines sources, la FIFA n'apprécie pas l'offre du groupe indien

* Aucun accord n'a été annoncé concernant la diffusion en Chine

(Ajout du code produit, aucun changement dans le texte.) par Aditya Kalra, Munsif Vengattil et Amlan Chakraborty

Des millions de fans de football dans les deux pays les plus peuplés du monde pourraient ne pas pouvoir regarder la Coupe du monde qui débute le mois prochain, en raison d'une impasse sur les droits de diffusion en Inde et de l'absence de décision officielle en Chine.

En Inde, une coentreprise Reliance-Disney a proposé 20 millions de dollars pour les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026, une fraction du montant demandé par la FIFA, ce qui n'était pas acceptable pour l'instance dirigeante mondiale du football, ont déclaré lundi deux sources à Reuters. Sony

6758.T a mené des discussions mais a également décidé de ne pas faire d'offre pour les droits de la FIFA en Inde, a indiqué une troisième source directement informée.

Aucun accord n'a non plus été annoncé pour la Chine, qui, selon la FIFA, a représenté 49,8% de l'ensemble des heures de visionnage sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux à l'échelle mondiale pendant la Coupe du monde 2022.

La FIFA a conclu des accords avec des diffuseurs dans plus de 175 territoires à travers le monde, a-t-elle indiqué dans un communiqué adressé à Reuters.

“Les discussions en Chine et en Inde concernant la vente des droits médiatiques pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont en cours et doivent rester confidentielles à ce stade”, précise le communiqué.

Reliance-Disney, une coentreprise dirigée par Reliance

RELI.NS , la société du milliardaire Mukesh Ambani, n'a pas répondu aux demandes de commentaires, tout comme Sony.

L'absence d'accord de diffusion confirmé avec l'Inde ou la Chine est inhabituelle à ce stade.

Lors des précédentes Coupes du monde, notamment en 2018 et 2022, la chaîne publique chinoise CCTV avait obtenu les droits bien à l'avance et avait commencé à diffuser du contenu promotionnel et des publicités sponsorisées plusieurs semaines avant le tournoi.

CCTV, qui dispose d’une large audience sur les plateformes télévisuelles et numériques, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La Chine représentait 17,7% et l'Inde 2,9% de l'audience mondiale de la télévision linéaire pour le tournoi de 2022. À eux deux, ces pays représentaient 22,6% de l'audience mondiale totale en streaming numérique pour cette Coupe du monde.

Le tournoi de 2026 débutera le 11 juin, ce qui laisse à peine cinq semaines pour finaliser un accord, mettre en place l'infrastructure de diffusion et vendre l'inventaire publicitaire.

UN ÉNORME ENGOUMENT POUR LE FOOTBALL EN INDE ET EN CHINE

Pour l'Inde, la FIFA demandait initialement 100 millions de dollars pour les droits de diffusion des Coupes du monde 2026 et 2030, ont indiqué des sources qui ont souhaité rester anonymes car les négociations sont confidentielles.

Lors de la dernière diffusion de la Coupe du monde en Inde en 2022, la branche média de Reliance, alors indépendante, avait obtenu les droits pour environ 60 millions de dollars, ce qui avait été annoncé environ 14 mois avant l'événement au Qatar.

“La FIFA cherche à obtenir un montant similaire pour cette édition du tournoi”, a déclaré une source de la FIFA à Reuters.

Reliance et Disney DIS.N ont depuis formé une coentreprise pour s'imposer comme une force dominante dans le paysage médiatique et du streaming en Inde, et l'offre de 20 millions de dollars faite à la FIFA souligne le pouvoir de négociation dont dispose le groupe indien.

La FIFA avait considérablement revu à la baisse ses prétentions, qui s’élevaient auparavant à 100 millions de dollars, mais elle n’était pas très enthousiaste à l’idée des 20 millions de dollars proposés par Reliance, a indiqué une source.

Reliance-Disney, qui a dépensé des milliards pour les droits de diffusion du cricket, estime que la Coupe du monde attirera moins de téléspectateurs en Inde, car le tournoi se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et que la plupart des matchs seront diffusés après minuit en Inde, ont indiqué les sources.

La Chine compte environ 200 millions de fans de football, soit plus que tout autre pays, mais n'a pas réussi à constituer des équipes de classe mondiale, en partie à cause d'une approche descendante où les clubs sélectionnent leurs joueurs parmi un très petit vivier de candidats présélectionnés.

La deuxième source a ajouté que le football ne bénéficie pas de la même attractivité commerciale en Inde que le cricket, son sport le plus populaire, et qu'un ralentissement de la publicité lié à la guerre en Iran a encore réduit les prévisions de recettes.

“Le football est un segment de niche en Inde”, a déclaré la source.

Sony, qui dispose de chaînes de télévision et d’une application de streaming en Inde, a également décidé de ne pas acheter les droits de diffusion à la FIFA, car cela n’avait pas de sens sur le plan économique pour le groupe, a déclaré la troisième source du secteur.

“Il ne reste plus beaucoup de temps, mais je ne parlerais pas d’impasse. C’est plutôt comme si nous étions à la fin d’une partie d’échecs avec encore quelques coups à jouer”, a déclaré Rohit Potphode, associé gérant chargé des sports à l’agence de publicité Dentsu India.