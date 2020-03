Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Football-L'UEFA reporte la finale de la Ligue des champions et de l'Europa League Reuters • 23/03/2020 à 22:12









BERN, 23 mars (Reuters) - Les finales de la Ligue des champions, de l'Europa League et de la Ligue des champions féminine de cette saison, prévues en mai, ont été officiellement reportées en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi l'UEFA, l'organe directeur du football européen. Ces trois compétitions sont actuellement suspendues, ainsi que presque toutes les ligues nationales européennes, à cause du coronavirus. L'UEFA a également reporté la semaine dernière le tournoi de football Euro 2020 à l'année prochaine. "Aucune décision n'a été prise sur les nouvelles dates", a déclaré l'UEFA dans un communiqué. L'organisation n'a pas non plus précisé si elle serait en mesure de terminer les compétitions dans leur format actuel ou si elle devrait les raccourcir. La Ligue des champions a été interrompue à mi-chemin du match retour des huitièmes de finale et quatre matches restent à disputer. La finale devait avoir lieu à Istanbul le 30 mai. En Europa League, deux des huitièmes de finale aller doivent encore être joués ainsi que l'ensemble des matches retour. La finale devait se dérouler à Gdansk, en Pologne, le 27 mai. La finale de la Ligue des champions féminine était prévue à Vienne le 24 mai. (Brian Homewood, version française Blandine Hénault)

