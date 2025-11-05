 Aller au contenu principal
Football - L'AC Milan et l'Inter achèvent l'acquisition de San Siro pour un nouveau projet de stade
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'AC Milan et l'Inter Milan se sont associés pour finaliser l'acquisition du stade San Siro et des terrains environnants auprès des autorités de la ville, dans une nouvelle étape vers la démolition du site et la construction d'un nouveau stade, ont déclaré les deux clubs mercredi.

L'AC Milan et l'Inter, qui appartiennent respectivement aux fonds d'investissement américains RedBird et Oaktree, ont engagé les cabinets d'architectes Foster + Partners et Manica pour travailler sur un nouveau stade d'une capacité de 71 500 places, dans le cadre d'un réaménagement plus large de la zone avec des bâtiments commerciaux et résidentiels.

L'ancien stade, que les deux clubs partagent, sera démoli à l'exception d'une section patrimoniale comprenant une partie du deuxième niveau.

Des sources judiciaires ont déclaré mercredi que les procureurs de Milan avaient ouvert une enquête sur des allégations de trucage d'offres dans le cadre de la transaction, à la suite d'une plainte déposée par un autre groupe qui a déclaré qu'il voulait faire une offre mais qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps.

Cette plainte ne devrait pas bloquer la transaction.

L'Italie est sous pression pour moderniser ses stades de football, sous l'impulsion des investisseurs étrangers qui soutiennent les clubs de Serie A et de la nécessité de disposer de sites plus fonctionnels pour le championnat d'Europe de 2032, qu'elle organisera conjointement avec la Turquie.

Construit à l'origine en 1926, San Siro est le plus grand stade d'Italie, avec une capacité de près de 76 000 places. Il a été rénové pour la Coupe du monde de 1990, mais ne dispose pas des mêmes installations que les autres grands stades de football européens.

Il a également accueilli des concerts de stars internationales telles que Bruce Springsteen, Madonna et Coldplay.

Dans le cadre du projet de développement, San Siro, qui accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver en février, accueillera les matchs de l'AC Milan et de l'Inter jusqu'à ce que le nouveau stade soit prêt à proximité.

Discuté pour la première fois en 2019, le projet de démolition de San Siro et de remplacement par une installation moderne s'est heurté à l'opposition des hommes politiques et des comités de citoyens locaux, ainsi que d'autres personnes qui souhaitent préserver l'un des temples du football italien.

La transaction foncière est soutenue par un financement organisé par Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N en tant que coordinateurs principaux, aux côtés des partenaires bancaires des clubs, Banco BPM BAMI.MI et BPER Banca

EMII.MI , ont indiqué les clubs.

Sport

