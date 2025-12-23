CAN 2025 : des interpellations après une revente illégale de billets
Money, money, money, must be funny…
La CAN 2025 connaît ses premières polémiques . Huit personnes ont été interpellées au Maroc pour une affaire de revente illégale de billets liés à la Coupe d’Afrique des nations, actuellement en cours dans le royaume. En cause : une « spéculation illégale » repérée sur les réseaux sociaux, où des billets étaient proposés à des prix largement supérieurs à leur valeur intrinsèque. …
CM pour SOFOOT.com
