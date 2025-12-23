 Aller au contenu principal
L’OL déballe déjà son 9 cadeau
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 17:53

L’OL déballe déjà son 9 cadeau

L’OL déballe déjà son 9 cadeau

Ça sentait le sapin depuis longtemps.

L’OL a sorti la hotte avant l’heure. Ce mardi, le club lyonnais a officialisé l’arrivée d’Endrick avec une vidéo façon réveillon : un numéro 9 sous le sapin et un sourire devant la caméra. « Noël est en avance » , glisse le Brésilien, prêté six mois par le Real Madrid. À 19 ans, le phénomène annoncé débarque à Décines-Charpieu dans un contexte bien différent de celui qu’on lui promettait il y a encore peu.…

MH pour SOFOOT.com

  • Le Sénégal balaie le Botswana pour lancer sa CAN
    Le Sénégal balaie le Botswana pour lancer sa CAN
    information fournie par So Foot 23.12.2025 18:03 

    Sénégal 3-0 Botswana Buts : N. Jackson (40 e & 58 e ) & C. Ndiaye (90 e ) pour les Lions de la Téranga Le vrai favori de la compétition ?… JB pour SOFOOT.com

  • Émerse Faé tente de chasser la malédiction du champion
    Émerse Faé tente de chasser la malédiction du champion
    information fournie par So Foot 23.12.2025 17:57 

    Pas de trône d’Ivoire. À la veille de Côte d’Ivoire–Mozambique (18h30), Émerse Faé a préféré calmer tout le monde . Champion en titre ou pas, ce n’est pas ce qui lui donne confiance. « Ce n’est pas le fait qu’on soit champion qui fait qu’on arrive ici avec de la ... Lire la suite

  • CAN 2025 : des interpellations après une revente illégale de billets
    CAN 2025 : des interpellations après une revente illégale de billets
    information fournie par So Foot 23.12.2025 17:50 

    Money, money, money, must be funny… La CAN 2025 connaît ses premières polémiques . Huit personnes ont été interpellées au Maroc pour une affaire de revente illégale de billets liés à la Coupe d’Afrique des nations, actuellement en cours dans le royaume. En cause ... Lire la suite

  • Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour débuter sa CAN
    Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour débuter sa CAN
    information fournie par So Foot 23.12.2025 16:14 

    RD Congo 1-0 Bénin But : Bongonda (16 e ) Alors que la République démocratique du Congo rêve toujours du Mondial , elle donne à sa CAN 2025 une bonne impulsion en s’imposant d’une courte tête face au Bénin . Les Léopards ont mis la main sur le match lors du premier ... Lire la suite

