L’OL déballe déjà son 9 cadeau
Ça sentait le sapin depuis longtemps.
L’OL a sorti la hotte avant l’heure. Ce mardi, le club lyonnais a officialisé l’arrivée d’Endrick avec une vidéo façon réveillon : un numéro 9 sous le sapin et un sourire devant la caméra. « Noël est en avance » , glisse le Brésilien, prêté six mois par le Real Madrid. À 19 ans, le phénomène annoncé débarque à Décines-Charpieu dans un contexte bien différent de celui qu’on lui promettait il y a encore peu.…
MH pour SOFOOT.com
