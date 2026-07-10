Football-Jorge Jesus nommé sélectionneur du Portugal après le départ de Roberto Martínez

La Fédération portugaise de football a annoncé vendredi la nomination de Jorge Jesus au poste de sélectionneur, quelques jours après le départ de Roberto Martínez à la suite de l'élimination de la Seleção das Quinas en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

Roberto Martínez avait indiqué qu'il quittait ses fonctions après la défaite de son équipe contre l'Espagne (1-0), précisant que son contrat arrivait à expiration à l'issue de cette rencontre.

Âgé de 71 ans, Jorge Jesus a effectué l'essentiel de sa carrière d'entraîneur au Portugal, notamment sur les bancs de Benfica et du Sporting.

En poste à Al-Nassr jusqu'à récemment, il a guidé le club vers le titre de champion d'Arabie saoudite en 2025-2026.

Sous les ordres de Jorge Jesus la saison dernière, Cristiano Ronaldo a inscrit 29 buts en 33 apparitions.

Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo a confirmé que cette Coupe du monde était la dernière de sa carrière, sans toutefois prendre de décision concernant une éventuelle retraite internationale.

(Reportage Rohith Nair à Miami; version française Zakarya Meliani, édité par Benoit Van Overstraeten)