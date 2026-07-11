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Présent au Mondial, un joueur de l'Afrique du Sud est décédé
information fournie par So Foot 11/07/2026 à 16:33

Présent au Mondial, un joueur de l'Afrique du Sud est décédé

Présent au Mondial, un joueur de l'Afrique du Sud est décédé

L’Afrique du Sud est en deuil. De retour au pays après la Coupe du monde disputée avec les Bafana Bafana, Jayden Adams est décédé ce samedi 11 juillet. Cette triste nouvelle a été partagée par le média sud-africain eNCA . Les circonstance de la mort du milieu de terrain des Mamelodi Sundowns n’ont pas encore été rendues publiques.

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MBC pour SOFOOT.com

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