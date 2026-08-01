Football : Infantino face à une crise alors que l'UEFA et la CONCACAF déclarent avoir perdu confiance suite à l'annulation de l'accord sur la Coupe du monde

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* La FIFA abandonne son projet de céder une participation dans la Coupe du monde

* L'UEFA parle d'une "victoire pour le football dans son ensemble"

* Le président de la Confédération asiatique de football appelle à une consultation transparente sur ces initiatives

* Le Qatar et le Maroc apportent leur soutien à Infantino

* Selon des experts interrogés par Reuters, la polémique entame les chances de réélection d'Infantino en 2027

(Ajout du soutien apporté à Infantino par le Qatar et le Maroc)

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait l'objet de critiques sans précédent après que les confédérations régionales, l'UEFA et la CONCACAF, ont déclaré samedi avoir perdu confiance en sa direction suite à l'abandon de son projet de cession d'une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde.

Les retombées dramatiques de la proposition de 4,2 milliards de dollars abandonnée par Infantino ont mis en évidence un malaise croissant au sein du monde du football concernant son style de direction, l’instance dirigeante européenne, l’UEFA, menant un concert de critiques qui pourrait compliquer ses espoirs de réélection.

La proposition de la FIFA avait déclenché une vive levée de boucliers de la part des confédérations régionales, qui se sont dites prises au dépourvu par les projets d’Infantino visant à céder des parts à des investisseurs privés au sein d’une nouvelle entité chargée de gérer les événements de la FIFA, dont la Coupe du monde.

Les responsables du football exigent désormais un contrôle accru sur les décisions susceptibles de redéfinir la gouvernance et l’avenir commercial de ce sport.

L’UEFA, dont les 55 membres avaient rejeté à l’unanimité cette proposition en début de semaine, a qualifié le revirement de la FIFA de "victoire pour l’ensemble du football", tout en ajoutant que la "tâche de rétablir la confiance dans la FIFA" ne faisait que commencer.

"La direction actuelle de la FIFA a non seulement perdu la confiance de l’UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille du football", a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

"L’UEFA remercie tous les supporters, les ligues, les clubs, les joueurs, les particuliers, les associations et les confédérations qui se sont opposés à ce projet, ainsi que les nombreux Premiers ministres, chefs d’État et commentateurs qui ont démontré au président de la FIFA que le football n’est pas à vendre", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

"Nous ne pouvons pas continuer ainsi, avec des projets secrets mis en place à la hâte, concoctés par des individus anonymes et dont les avantages pour le football sont douteux. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes."

La CONCACAF, la confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, a déclaré que cette proposition avait été présentée en dehors de tous les processus de gouvernance établis, sans aucune transparence, consultation ni procédure régulière.

"Une proposition de cette ampleur n’atteint pas ce stade par hasard. C’est le symptôme d’une direction qui a cessé de donner la priorité au football", a-t-elle déclaré.

"Cet acte unilatéral et flagrant de mauvaise gouvernance et de leadership défaillant s’inscrit dans une série de faux pas et de comportements similaires. Il est impératif de tirer un bilan complet de cette présidence."

"UN ACCORD MINABLE, CONCLU EN COULISSES"

Cette levée de boucliers a remis en question le capital politique d’Infantino alors qu’il s’apprête à briguer un nouveau mandat.

L’UEFA a rappelé à Infantino les promesses qu’il avait faites lors de son élection à la présidence de la FIFA en 2016, notamment celles de diriger l’instance dirigeante de manière transparente et de considérer les fonds de la FIFA comme appartenant à ses associations membres.

"Sur ces deux promesses, il a failli à ses engagements. L’accord minable, conclu en coulisses et opaque qu’il a concocté et tenté d’imposer était tout sauf transparent", a ajouté l’UEFA.

"Et avec des réserves s’élevant à plus de 5 milliards de dollars, il n’a pas non plus utilisé l’argent des fédérations au profit du football."

"L’UEFA va immédiatement se mettre au travail avec ses partenaires et les parties prenantes du monde entier et de l’ensemble du monde du football afin de proposer une nouvelle manière de répartir les ressources dans le cadre du programme FIFA Forward existant."

La FIFA et Infantino ont refusé de commenter la déclaration de l’UEFA.

La Fédération néerlandaise de football a déclaré que ce processus avait entraîné une « rupture fondamentale de la confiance » envers Infantino, tandis que le président de la Fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, a estimé que le dirigeant suisse avait « agi de manière unilatérale et sans transparence », manquant ainsi d’agir dans l’intérêt supérieur du sport.

La présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness, a déclaré que "le cadre de la coopération internationale dans le football avait été inutilement mis en péril au profit d’intérêts individuels".

Infantino a toutefois reçu le soutien du Qatar, qui a estimé que la proposition était valable et a apporté son soutien total à ses efforts.

Le président de la Fédération marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a également salué la décision de retirer la proposition, tout en réitérant son soutien à Infantino.

TEMPÊTE D'OPPOSITION

Le projet d’Infantino, annoncé mardi, s’est rapidement heurté à une tempête d’opposition de la part des confédérations régionales, qui se sont plaintes de ne pas avoir été consultées sur une mesure susceptible de modifier la structure commerciale du football mondial.

Suite à cette levée de boucliers, Infantino a déclaré que l’instance dirigeante du football mondial avait abandonné ces projets après avoir "écouté attentivement tous les points de vue".

Le président de la Confédération asiatique de football, le cheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, a salué samedi le revirement de la FIFA.

Le cheikh Salman, originaire de Bahreïn, a déclaré qu’il s’attendait à ce que "toute initiative susceptible d’avoir un impact sur le football mondial soit présentée et discutée avec les confédérations, le Conseil de la FIFA, les fédérations membres et les autres parties prenantes de manière opportune, transparente et constructive".

"L’avenir du football mondial doit toujours être façonné par une consultation appropriée, un dialogue collectif et le respect des structures de gouvernance établies de notre sport."

Le président de Football Australia, Anter Isaac, s’est exprimé dans le même sens, soutenant l’innovation tout en mettant en garde contre le contournement de principes fondamentaux tels que l’intégrité, l’indépendance, la bonne gouvernance, la transparence, une consultation constructive et le respect des procédures.

LES ESPOIRS DE RÉÉLECTION D’INFANTINO ENTAMÉS, SELON LES EXPERTS

Cette controverse survient à un moment délicat pour Infantino, qui avait déclaré en avril son intention de se présenter à une quatrième élection à la présidence de la FIFA.

Depuis qu’il a succédé à Sepp Blatter en 2016, il a été réélu deux fois sans opposition et semblait maîtriser fermement les rênes de l’organisation.

Alors que sa réélection pour le mandat 2027-2031 semblait n'être qu'une formalité, des experts ont déclaré à Reuters que la levée de boucliers contre cette proposition rejetée avait mis en évidence le mécontentement de certains membres de la FIFA et pourrait compliquer son parcours à l'approche du Congrès de la FIFA qui se tiendra en mars prochain au Maroc.

"Il s’est manifestement montré quelque peu égocentrique dans tout ce qu’il a entrepris. Je sais qu’il s’est mis à dos bon nombre de fédérations membres avec certaines de ses décisions", a déclaré Bob Dorfman, analyste en marketing sportif.

La rapidité de ce revirement est particulièrement frappante, survenant moins de deux semaines après qu’Infantino ait célébré la Coupe du monde la plus réussie de l’histoire sur le plan commercial.

"Il y a à peine deux semaines, il était au sommet du monde, fort du succès du plus grand événement sportif de l’histoire de la planète", a déclaré l’économiste Victor Matheson, expert en économie du sport au College of the Holy Cross, dans le Massachusetts.

"Et à peine deux semaines plus tard, il se bat pour sa survie politique."