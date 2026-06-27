Football/Coupe du monde-Maroc et Pays-Bas dans un duel aux multiples enjeux

Le Maroc et les Pays-Bas ont tout pour offrir un seizième de finale passionnant lundi à Monterrey, sur fond d’enjeux sociétaux qui ajoutent un intérêt supplémentaire à la rencontre.

Une certaine familiarité existe entre les deux sélections, même si elles ne se sont affrontées qu’à trois reprises par le passé. Le Maroc compte dans ses rangs trois joueurs nés aux Pays-Bas, tandis que son meilleur buteur dans ce tournoi, Ismael Saibari, évolue au PSV Eindhoven.

Au cours de la dernière décennie, le Maroc s’est largement appuyé sur l’expertise néerlandaise pour bâtir une équipe qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas ont de nouveau impressionné en terminant deuxièmes du groupe C derrière le Brésil, les deux sélections étant départagées par la différence de buts.

Le Maroc a pris sept points grâce à ses victoires contre l'Écosse et Haïti, tout en affichant une intensité dans le pressing et une intelligence dans les déplacements qui devraient compliquer la tâche de ses adversaires.

"Je ne suis pas certain que nous soyons favoris contre le Maroc. C’est une bonne équipe avec beaucoup de qualités et capable de marquer facilement", a déclaré le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman après que son équipe a terminé en tête du groupe F jeudi, grâce à un succès contre la Tunisie.

Les Pays-Bas sont entrés timidement dans la compétition avec un match nul contre le Japon, avant d’inscrire cinq buts face à la Suède et trois contre la Tunisie, affichant eux aussi une forme prometteuse.

"Il y a des joueurs qui aiment avoir le ballon. J’ai un groupe qui travaille très bien ensemble et qui possède un excellent esprit collectif", a ajouté Ronald Koeman, capitaine de la sélection néerlandaise au moment de la victoire contre le Maroc lors du Mondial 1994 à Orlando.

UNE IMPORTANTE COMMUNAUTÉ MAROCAINE

La communauté marocaine aux Pays-Bas est importante, avec 430.000 membres l’an dernier, tandis que les joueurs d’origine marocaine occupent une place de choix dans le football néerlandais.

Ibrahim Afellay et Khalid Boulahrouz faisaient partie de l’effectif néerlandais finaliste de la Coupe du monde 2010, mais d’autres joueurs nés aux Pays-Bas ont choisi de représenter le Maroc sur la scène internationale.

L’effectif marocain pour cette compétition compte notamment Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui et le latéral du PSV Eindhoven Anass Salah-Eddine, international néerlandais chez les moins de 21 ans avant de choisir l'an dernier de représenter le Maroc.

Le choix de certains joueurs nés aux Pays-Bas de représenter le Maroc reste un sujet sensible dans le pays. L’ancien international Rafael van der Vaart, aujourd’hui consultant télévisé réputé pour son franc-parler, avait provoqué une polémique en mars avec ses commentaires sur les binationaux ayant opté pour le Maroc.

"Je ne veux pas être impoli, mais tous les Marocains ici qui ne sont pas assez bons pour jouer avec les Pays-Bas finissent par jouer pour le Maroc. Sauf (Hakim) Ziyech, que j’aurais aimé avoir dans l’équipe à l’époque", avait-il déclaré.

Le Maroc devrait bénéficier d’un fort soutien dans plusieurs villes néerlandaises, dans un contexte susceptible de raviver des tensions.

Les supporters marocains se sont déjà rassemblés dans les rues néerlandaises pour célébrer les succès de leur équipe durant la compétition. Samedi, la police a appelé au calme avant ce match, programmé à 3h00 du matin mardi, heure locale.

Le vainqueur affrontera en huitièmes de finale, le 4 juillet à Houston, le gagnant de la rencontre entre le Canada et l’Afrique du Sud disputée dimanche à Los Angeles.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta; version française Zakarya Meliani)