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Football/Coupe du monde-Le Sénégal se dresse sur la route de la Belgique en seizièmes
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 21:38

La Belgique a surmonté un début de Mondial hésitant pour terminer en tête de son groupe, mais héritera du Sénégal en seizièmes de finale mercredi, un adversaire que le défenseur Zeno Debast a reconnu ne pas avoir anticipé.

Les Diables rouges ont finalement montré un visage plus convaincant lors de leur dernier match de groupe, certes face à une modeste équipe de Nouvelle-Zélande, après deux matches nuls consécutifs contre l'Égypte et l'Iran, de quoi aborder la phase à élimination directe avec davantage de confiance.

Le succès contre les Néo-Zélandais (5-1) a permis à la Belgique de finir en tête du groupe G et de s'assurer un duel contre l'un des huit meilleurs troisièmes. Jusqu'à samedi, elle semblait promise à un duel contre la Corée du Sud.

Mais le succès renversant de la République démocratique du Congo (RDC) face à l'Ouzbékistan a assuré la qualification des Congolais et éliminé les Sud-Coréens, faisant du Sénégal le prochain adversaire des Belges. Zeno Debast a toutefois assuré que son équipe serait prête.

"C'était un sentiment un peu étrange, mais on sait désormais que c'est le Sénégal et on a, je pense, trois jours pour préparer ce match", a-t-il déclaré dimanche aux journalistes.

Le défenseur central s'est réjoui à l'idée d'affronter une sélection qui avait atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations en janvier, avant que le titre ne soit finalement attribué au Maroc.

"Le Sénégal est une très bonne équipe. Je pense qu'elle possède de grosses qualités physiques et tactiques, et elle a également remporté la Coupe d'Afrique", a dit Zeno Debast.

"Je pense que ce sera un bon match. On sait qu'on a aussi des atouts. Si on affiche le même visage que lors de notre dernier match et qu'on continue sur cette dynamique, je pense que ce sera une très belle rencontre", a-t-il ajouté

Zeno Debast n'a pas encore disputé la moindre minute dans ce Mondial en raison d'une blessure à la jambe, mais il a expliqué qu'une récente IRM avait confirmé l'évolution favorable de sa convalescence.

"Les nouvelles sont positives, tout se déroule comme prévu, donc on est optimistes", a-t-il dit. "Je me sens bien. Aujourd'hui, j'ai pu participer en partie à l'entraînement collectif, donc tout se passe bien."

(Reportage Sam Tobin; version française Zakarya Meliani)

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