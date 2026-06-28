Football/Coupe du monde-Le Canada arrache sa qualification en huitièmes face à l'Afrique du Sud

(Actualisé avec détails)

Le Canada, coorganisateur de la Coupe du monde, est devenu dimanche la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale en battant l'Afrique du Sud (1-0) grâce à un but inscrit dans le temps additionnel.

Stephen Eustáquio a inscrit le but de la victoire à la 92e minute d'une frappe de l'extérieur de la surface, après que Moïse Bombito a vu sa tentative repoussée sur la ligne avant la pause.

L’Afrique du Sud, qui semblait se satisfaire de l’idée de disputer une prolongation, voire une séance de tirs au but, a tenté dans les derniers instants de revenir au score, sans succès, sous un ciel qui s’éclaircissait au-dessus du stade de Los Angeles.

Le Canada affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match entre le Maroc et les Pays-Bas, prévu lundi, lors d'une rencontre qui se disputera samedi à Houston.

"Cela récompense les deux années que nous avons passées ensemble", a déclaré le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, à ses joueurs rassemblés après le coup de sifflet final. "Pensez à toutes les fois où on s’est dit qu’il fallait rester fidèles à notre plan de jeu (...), montrer votre caractère. Vous êtes des héros canadiens aujourd’hui."

UNE PREMIÈRE MI-TEMPS TENDUE

Les occasions ont été rares au cours d’une première mi-temps fermée et prudente, où peu d’éléments permettaient de départager deux équipes qui disputaient toutes deux leur premier match à élimination directe en Coupe du monde.

Le Canada s’est procuré sa plus belle occasion peu avant la pause. Sur un corner, un cafouillage s’est créé dans la surface sud-africaine. Moïse Bombito a placé une tête qui prenait le chemin du but, mais Aubrey Modiba a sauvé les siens en repoussant le ballon sur sa ligne. Dans la foulée, la reprise à bout portant de Tajon Buchanan a été repoussée par Williams de la poitrine.

Quelques instants plus tard, Richie Laryea s’est écroulé dans la surface, déclenchant de vives réclamations canadiennes pour obtenir un penalty. Après intervention de la VAR, la décision initiale de ne pas accorder de penalty a été maintenue, provoquant les sifflets nourris des supporteurs canadiens, largement majoritaires dans les tribunes.

Jesse Marsch a continué à contester cette décision alors que les équipes regagnaient les vestiaires à la mi-temps, Moïse Bombito semblant même tenter de l’éloigner de l’arbitre.

La frustration canadienne s’est accentuée au début de la deuxième mi-temps, l’Afrique du Sud ne montrant guère d’intention d’accélérer le rythme.

Le Canada s’est procuré une nouvelle occasion juste avant la pause fraîcheur de la seconde mi-temps. La frappe de Tani Oluwaseyi a été repoussée par Ronwen Williams, mais Jonathan David n’a pas réussi à reprendre le ballon repoussé, Mbekezeli Mbokazi intervenant brillamment pour écarter le danger.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta; version française Zakarya Meliani)