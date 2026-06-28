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Football/Coupe du monde- La blessure d'Ugarte, coup dur pour l'Uruguay et Manchester United
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 19:36

Le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte risque une longue période d'indisponibilité après s'être blessé aux ligaments du genou lors de la rencontre perdue de l'Uruguay face à l'Espagne (1-0) vendredi.

Le joueur de Manchester United, âgé de 25 ans, a été évacué sur une civière peu avant la mi-temps à l'Estadio Akron de Guadalajara après avoir semblé se tordre le genou en allant au pressing sur le milieu espagnol Pedri.

Manchester United n'a pas précisé si Manuel Ugarte avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur ou du ligament collatéral médial.

Une rupture du ligament croisé antérieur est généralement considérée comme une blessure bien plus grave qu'une lésion du ligament collatéral médial, nécessitant souvent une intervention chirurgicale et plusieurs mois de rééducation.

"L'évaluation de la blessure se poursuit afin de déterminer le traitement le plus approprié ainsi que la durée de la rééducation", a indiqué Manchester United dans un communiqué.

Manuel Ugarte, titulaire lors des trois rencontres de l'Uruguay en phase de groupes, semblait inconsolable. Il a recouvert son visage avec son maillot alors qu'il quittait la pelouse sur une civière.

"Nous continuerons de travailler ensemble tout au long du processus d'évaluation avant de pouvoir confirmer l'étendue exacte et la gravité de la blessure", a fait savoir la Fédération uruguayenne de football dans un communiqué.

Double champion du monde, l'Uruguay a été éliminé après cette défaite et a terminé troisième du groupe H avec deux points.

Cette blessure constitue un nouveau coup dur pour Manuel Ugarte, dont la carrière à Old Trafford peine encore à décoller depuis son arrivée à Manchester United en provenance du Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert de 50 millions d'euros.

Il n'a été titularisé qu'à huit reprises en Premier League lors de la saison 2025-2026 et n'a figuré qu'une seule fois dans le onze de départ lors des 16 dernières journées de championnat de Manchester United.

(Reportage Lori Ewing; version française Zakarya Meliani)

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