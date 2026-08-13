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Football: Xavi nommé sélectionneur des Pays-Bas
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 07:36
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LaLiga - Séville - FC Barcelone

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L'équipe ‌des Pays-Bas de football a annoncé ​mercredi la nomination de l'Espagnol Xavi au poste de sélectionneur jusqu'à la ​Coupe du monde 2030.

Le technicien de 46 ​ans remplace Ronald ⁠Koeman, qui était revenu à la ‌tête de la sélection en 2023 après un premier mandat ​de ‌2018 à 2020.

Le Néerlandais de ⁠63 ans avait annoncé fin juin sa démission après l'élimination des ⁠Pays-Bas en ‌seizièmes de finale de la ⁠Coupe du monde contre le ‌Maroc (1-1, 3-2 aux t.a.b.).

Champion ⁠du monde 2010 et double champion ⁠d'Europe en ‌2008 et 2012 en tant que ​joueur avec ‌l'Espagne, Xavi dirigera sa première équipe nationale. Il était ​sans poste depuis son départ du FC Barcelone ⁠à l'été 2024.

Sa première rencontre est prévue le 24 septembre contre l'Allemagne à l'occasion de la première journée de la Ligue des nations.

(Rédigé par ​Vincent Daheron)

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